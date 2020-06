El argentino Luka Romero hizo historia en Real Madrid-Mallorca: es el futbolista que más joven debutó en la Liga de España

Tweet Luka Romero hizo su presentación oficial en Mallorca y se volvió el jugador más joven en debutar en la Liga de España. Aquí, el instante previo a ingresar, cuando el entrenador le dedicó unas palabrasLuka Romero hizo su presentación oficial en Mallorca y se volvió el jugador más joven en debutar en la Liga de España. Luka Romero hizo su presentación oficial en Mallorca y se volvió el jugador más joven en debutar en la Liga de España. Aquí, el instante previo a ingresar, cuando el entrenador le dedicó unas palabrasLuka Romero hizo su presentación oficial en Mallorca y se volvió el jugador más joven en debutar en la Liga de España. Tarde histórica para el fútbol español. Con tan solo 15 años y 219 días, Luka Romero, la gran promesa argentina-mexicana, disputó sus primeros minutos oficiales en Mallorca y se volvió el jugador más joven en debutar en la Liga de España. El joven delantero ingresó a los 82 minutos para jugar ante Real Madrid como visitante y batió una marca que llevaba más de 80 años sin modificarse. Luka es una joven promesa que nació en México, es hijo del exfutbolista argentino Diego Romero, vive en España desde los tres años, llegó a Mallorca en 2015 con 11 años y apuesta a cumplir su confeso deseo de jugar con la selección argentina: en noviembre último integró el Sub 15 nacional que fue subcampeón en el Sudamericano de Paraguay y la AFA sigue de cerca su camino. Luka Romero corre por la cancha: tuvo sus primeros minutos en la liga española El juvenil que tiene triple pasaporte rompió un récord de más de 80 años en la Liga de España: hizo su presentación oficial en el estadio Alfredo Di Stéfano y se transformó en el debutante más joven de la historia de la competencia. Fue el último de los cinco cambios de Mallorca. Toda una señal: con la derrota por 2-0, la intención era regalarle esos minutos justo frente a Real Madrid, en un estadio que lleva el nombre de una leyenda argentina. Paternal, Vicente Moreno, el entrenador, le apoyó una mano sobre el pecho y le habló durante unos segundos antes de hacerlo ingresar en lugar del ghanés Iddrisu Baba. Eran las 23.42 en Madrid. Luka Romero, en acción La marca era priopiedad de Francisco Bao Rodríguez, conocido como Sansón, un defensor español que debutó con Celta de Vigo a los 15 años y 255 días el 31 de diciembre de 1939 en lo que fue la primera victoria del club en la Liga de España. Desde principios de mes, su nombre rebota en los medios españoles y hace ruido en el fútbol argentino: tras el parate por la pandemia de coronavirus, el entrenador decidió contar con él en los entrenamientos del primer equipo, lo llevó al banco frente a Villarreal y Leganés y hoy, finalmente, lo hizo debutar. Pelo largo y camiseta 41: Luka Romero hizo historia "Al chico hay que dejarlo tranquilo, alejarlo del ruido. No se dio la oportunidad para que debute (en Villarreal) pero puedo hacerlo más adelante", había declarado Moreno después de llevarlo al banco por primera vez. La ida del técnico va de la mano con la intención de su padre Diego, quien ya le solicitó al club que su hijo no brinde declaraciones públicas: cuidar a Luka. El 16 de octubre de 2004, cuando Lionel Messi debutaba en Barcelona, faltaba todavía un mes para que Luka naciera: el chico vino al mundo en Durango, México, el 18 de noviembre de ese año. Próximo >