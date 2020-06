Tras el avance sobre Vicentin, el Gobierno ya estudia un plan para desembarcar en Sancor

Tweet Lo había adelantado Mario Cafiero, presidente del Inaes. Ahora, el responsable del gremio lácteo, dijo: "Se está trabajando en el armado de un fideicomiso con el aporte del ministerio de Desarrollo Productivo y otros sectores" Lo había adelantado Mario Cafiero, presidente del Inaes. Ahora, el responsable del gremio lácteo, dijo: "Se está trabajando en el armado de un fideicomiso con el aporte del ministerio de Desarrollo Productivo y otros sectores" Por Juan Martín Melo Horas después del anuncio de Alberto Fernández, de intervenir y avanzar con la expropiación de Vicentin, Infobae se preguntaba si la Cooperativa Láctea Sancor iba a seguir los pasos de la empresa agroexportadora radicada en el norte de la provincia de Santa Fe. En ese momento, la primera respuesta a dicho interrogante la ofreció Mario Cafiero, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), quien en declaraciones a Télam, dijo: “Estamos trabajando para dar vuelta lo de Sancor, y que vuelva a ser lo que era y estamos muy cerca de la solución. Hay una luz al final del túnel”. El fondo fiduciario contempla la permanencia de la figura de cooperativa, será administrativo y financiero, y tendrá a su cargo la gestión de los fondos que ingresen, para que realmente estos tengan el destino para el cual se está tratando de crear ese capital de trabajo, es decir, para asegurar el pago de la materia prima a los productores, a los proveedores y a los trabajadores Y señaló: “El mercado necesita actores de la economía social porque es una de las formas de controlar los precios. El sector privado a veces colisiona, no solo se pone de acuerdo en cobrarle más caro al Estado, como pasó, se pone de acuerdo en cobrarle más caro a los privados. Es ahí donde entonces es muy importante que podamos recuperar Sancor para estabilizar y que no haya abusos en el precio de los lácteos”. Ahora, la segunda respuesta a lo planteado por este medio, surgió a partir de las expresiones del Secretario General del Gremio de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), Héctor Ponce. Héctor Ponce, titular del gremio Atilra En declaraciones al medio “El Eco”, de Sunchales, Ponce comentó que “se está trabajando en el armado de un fideicomiso con el aporte del ministerio de Desarrollo Productivo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), con un trabajo muy importante de Mario Cafiero, también está trabajando el banco BICE y hay otras entidades de características muy importantes”. Aunque el Gobierno ha dicho que no piensa en un plan de salvataje como Vicentin, en este caso Ponce confirma que se está armando un fideicomniso que se ocuparía de la gestión financiera y administrativa de SanCor, que contaría con participación pública. El titular del gremio sostuvo que el fondo fiduciario contempla la permanencia de la figura de cooperativa, será administrativo y financiero, y tendrá a su cargo la gestión de los fondos que ingresen, para que realmente estos tengan el destino para el cual se está tratando de crear ese capital de trabajo, es decir, para asegurar el pago de la materia prima a los productores, a los proveedores y a los trabajadores. Negocio sustentable El objetivo es que Sancor pueda ser sustentable en el tiempo y tener rentabilidad para cumplir con los compromisos productivos y sanear el actual pasivo. Además, el plan también tiene como proyección pasar de una recepción actual de leche de entre 600 y 800 mil litros diarios a 1,5 millones de litros. En otra época, cuando el negocio de la Cooperativa atravesaba un momento muy diferente al actual se llegó a procesar por día unos 4 millones de litros. “Hace más de un año que se decidió que la empresa no pierda su rango cooperativo, para lo cual gestionamos la conformación de un fondo fiduciario, para que no pierda esa figura emblemática que tiene en nuestra región y en el país. También se invita a participar al Fondo de inversión BAF Capital, que en este momento es el mayor acreedor que tiene la cooperativa, así como el grupo holandés AIG. También queremos que ellos se involucren en el tema. Creemos que a partir de la participación del Estado argentino, al menos BAF mostró la posibilidad de acompañar y gestionar este objetivo que nos trazamos”, dijo Ponce. Sancor y Vicentin tienen un punto en común que se dio en 2016, cuando como parte del plan de expansión de la empresa de Avellaneda hacia nuevos rubros, formó la sociedad Alimentos Refrigerados SA (ARSA) y le compró a la cooperativa el negocio de yogures, postres y flanes por USD 100 millones. En 2016 el grupo Vicentín se queda con el 90% de las acciones de ARSA Antes, en medio de noticias de quiebra inminente, Sancor estuvo a un paso de vender todo su negocio a Adecoagro. Pero cuando ese negocio estaba a punto de concretarse, el ex presidente Néstor Kirchner recurrió a su socio político, el ex presidente venezolano Hugo Chávez, quien ofreció a Sancor un importante préstamo de 70 millones de dólares, que la empresa cobró de inmediato y fue saldando con envíos de leche en polvo hacia Venezuela en un largo plazo de pago. Fue el negocio más ventajoso que pudo haber hecho la empresa, que así estiró su agonía varios años más. Hoy, a pesar de conseguir algo de oxígeno a comienzos de 2019 con la venta de algunas fábricas y marcas finalmente a Adecoagro, la cooperativa láctea atraviesa un momento muy complicado. En la actualidad Sancor está procesando unos 600 mil litros de leche por mes, y cuenta con una capacidad de 4 millones de litros. Además, los productores aseguran que hay una gran parte de su infraestructura que es obsoleta. “Para que Sancor funcione muy bien, debería estar procesando unos 2 millones de litros mensuales. Los tamberos que dejaron de entregarle en la actualidad, en su mayoría lo hacen a Saputo, que en los últimos tiempos ha ganado mucho espacio y poder en el mercado lácteo”, le comentó hace unos días a Infobae un productor de Santa Fe, que conoce como pocos la operatoria de la láctea. Próximo >