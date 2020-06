NiUnaMenos: Hoy se cumple un año del femicidio de Valeria Coggiola, el crimen que enlutó a todo General Pico

Tweet Este jueves 25 de junio, se cumple un año del femicidio de Valeria Coggiola, a manos del femicida Enzo Walter Gauna, su ex pareja. Este jueves 25 de junio, se cumple un año del femicidio de Valeria Coggiola, a manos del femicida Enzo Walter Gauna, su ex pareja. La tragedia que enlutó a toda la ciudad sucedió el 25 de junio del año pasado, a la madrugada, en la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio El Molino. Allí ambos se encontraban en un dormitorio, cuando el femicida Enzo Gauna (28 años) le dio muerte a la mujer mediante 18 puñaladas y siete cortes, principalmente en las zonas del cuello y la parte superior del tórax. Valeria residía en su vivienda con sus hijos de 3, 12 y 13 años. El femicida Gauna luego se fue a Catriló, a la casa de su ex pareja, y en esa localidad fue detenido. Condena de prisión perpetua Es preciso agregar que, el pasado 14 de mayo, condenaron al femicida Enzo Walter Gauna a la pena de prisión perpetua, por ser autor del delito de homicidio doblemente agravado. La sentencia fue dictada por los jueces Marcelo Luis Pagano, María José Gianinetto y Carlos Federico Pellegrino, quienes coincidieron en un todo con la calificación legal requerida por los fiscales Guillermo Komarofky e Ivana Soledad Hernández. A esos alegatos se adhirieron durante el juicio, los querellantes Víctor Pérez –padre de los hijos de la víctima, quien estuvo representado por el defensor oficial Alejandro Caram– y la Secretaría de la Mujer de la Provincia de La Pampa, representada por Silvana Andrea Abraham. La propia confesión de Gauna y los testimonios de varias personas –entre ellas familiares directos– a las cual le confesó el femicidio, no dejaron lugar a dudas sobre su autoría. Este proceso penal, se caracterizó en que la Secretaría de la Mujer provincial actuó como querellante por primera vez en un caso de femicidio en La Pampa. Como es habitual en cada aniversario, distintas agrupaciones que luchan por erradicar la violencia hacia las mujeres recordaron a Valeria Coggiola y siguen pidiendo Justicia por todos los casos de violencia de género y femicidios que se sucedieron en los últimos tiempos. Vía: Infopico Próximo >