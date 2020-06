Aclaran que

Tweet Así lo afirmó Pedro Hernández, director de Región Sanitaria II. Se estableció un trabajo coordinado entre los municipios con eje en Nueve de Julio, Pehuajó y Trenque Lauquen. Así lo afirmó Pedro Hernández, director de Región Sanitaria II. Se estableció un trabajo coordinado entre los municipios con eje en Nueve de Julio, Pehuajó y Trenque Lauquen. El doctor Pedro Hernández, director de la Región Sanitaria II destacó que se logró una buena articulación de trabajo con los doce distritos en el marco de la pandemia del Coronavirus. "Nuestra región tiene dos características: una la distancia que une los municipios y por otro lado la falta de complejidad. Hay pocos hospitales que tienen la complejidad necesaria para resolver distintas patologías lo cual genera grandes desafíos cuando hay pacientes complejos o incluso en la utilización de camas de terapia intensiva", detallo. Ante esto se ha establecido una red de derivación a través de un coordinador de emergencia que deriva a los pacientes dentro de la propia región o fuera de ella y hacia otros centros como en La Plata o "El Cruce" de Florencio Varela. Además señaló que ante la pandemia se han unificado protocolos de acuerdo a los criterios del Ministerio de Salud provincial y cada municipio ha ido adaptándolos a los recursos que tiene disponibles: "No todos los municipios en términos sociales, económicos y en capacidad instalada. Lo que se definió a nivel regional es fortalecer una "columna vertebral" a través de tres distitos con Nueve de Julio (donde se encuentra el hospital provincial al cual se lo fortaleción con un incremento de camas terapia), Pehuajó y Trenque Lauquen que son los municipios con mejor desarrollo de su sistema de salud y están equidistantes respecto del resto". Esos municipios funcionarían como centro de recepción de pacientes derivados de los municipios que tienen menos complejidad. También se estuvo trabajando en la capacitación de las y los trabajadoras y trabajadores de salud, estableciendo coordinación con las secretarías de salud municipales y se está avanzando en la creación del sistema integrado de emergencia sanitaria, donde la Provincia realice traslados de alta complejidad. La región sanitaria II está conformada por los distritos de Carlos Tejedor, Nueve de Julio, Daireaux, Trenque Lauquen, Tres Lomas, General Villegas, Tres Algarrobos, Pellegrini, 30 de Agosto, Salliqueló, Hipólito Yrigoyen y Carlos Casares. Sostuvo el funcionario de Salud que se cuenta con móviles de traslado de alta complejidad. "Es inédito para nuestra región y creemos que va a ser un paso hacia adelante", dijo Hernández quien además remarcó a Cuarto Político que "se está trabajando en forma articulada. No hay ningún municipio que tenga la capacidad absoluta si el siostema de salud se ve sobrepasado de aceoptar ese desafío. Tenemos una realidad epidemiológica muy diferente de lo que sucede en el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA), por lo cual podemos, de alguna manera controlar lmucho mejor los casos que hemos tenido, identificarlos rápidamente y establecer a los contactos estrechos y realizar el aislamiento", destacó el titular de la región sanitaria II. Las características de los distritos del interior como poblaciones extendidas, no tener barrios superpoblados funcionan como ventajas. Convenio Sobre el convenio que la provincia propuso a los municipios detalló que "es solidario, de colaboración. Es un aporte financiero que se hace a los municipios que cuenten con centros extrahospitalarios para atender pacientes de COVID 19 con síntomas leves o asintomáticos que no puedan ser aislados en sus domicilios por las características de los mismos o impedimentos sociales", indicó. El doctor Hernández reiteró lo expresado por el jefe de gabinete de ministros, Carlos Bianco, "no está previsto que pacientes del AMBA sean trasladados a esta región porque no es viable en términos sanitarios ni económicos pero es una acción más de lo que se viene planificando y que nos ha llevado a tener mejores resultados comparados con países vecinos. Tiene que ver con una definición política de irse adelantando a todas las acciones que se van a llevar adelante en algún momento y siempre pensando en el peor escenario. Estamos muy lejos de eso pero siempre nos hace estar siempre alertas y poner al máximo el esfuerzo que está haciendo la provincia", remarcó el funcionario. Vía: Cuarto Político Próximo >