Fútbol: ¿El Recreo pone primera?

Tweet Alberto Ramírez deslizó la posibilidad de formar un equipo de primera división y reserva en El Recreo. Alberto Ramírez deslizó la posibilidad de formar un equipo de primera división y reserva en El Recreo. Desde hace un tiempo, las categorías infantiles e inferiores del Club Social y Deportivo El Recreo vienen trabajando de muy buena manera. De hecho, varios futbolistas que hoy están jugando en diferentes clubes del mundo, realizaron inferiores en el club. Siempre fue una cuenta pendiente para los dirigentes, confeccionar un plantel de primera división y reserva, para disputar los torneos de la Liga Cultural. En este marco y en las últimas horas, se deslizó la posibilidad, o por lo menos las ganas, de encarar un proyecto de esta magnitud. Fue Miguel Alberto “Beto” Ramírez, reconocido entrenador ligado a El Recreo, quien admitió que hubo conversaciones. “Fue una de las materias que me faltó, me quedé con esa espina, pero hay cosas que no se me dieron y se complicó” aseguró Ramírez. “Hoy hablamos con Mario Vázquez. La idea en un principio es buscar a los chicos que están jugando en distintos clubes que salieron de El Recreo, pero esos chicos son rentados” continuó “Beto” y además agregó: “Me interesan esos chicos pero es muy difícil desde lo económico, de hecho siempre tengo contacto con los jugadores, antes era su entrenador y hoy soy su amigo y siempre hacemos charlas y reuniones por Zoom. Siempre estoy en contacto con ellos y la idea de ellos es que el Recreo haga primera”. Con respecto a las dificultades que se podrían afrontar en cuanto a lo económico, Ramírez sostuvo que a pesar de eso las ganas están. “Tenemos ganas pero es difícil por lo económico. Tenemos que entrar en la Liga, mas allá de que ya estemos afiliados por el fútbol infantil. Pero necesitamos una cancha que hoy no tenemos. Además hay que salir a fichar a los jugadores para conformar los planteles. Es muy difícil porque el que está a cargo de todo es Mario Vázquez. Yo puedo ir a hacer la prueba y seleccionar los jugadores, pero dos o tres días y después me tengo que volver y el que tiene que poner el pecho es él” cerró Alberto Ramírez. Con respecto a los inicios de El Recreo, Beto Ramírez sostuvo: “Yo tuve la suerte de hacer un club sin hacer política, con la ayuda de muchos padres. Hicimos un trabajo social muy grande. Tenía muchas ganas de laburar y arranqué en el 2001 con El Recreo. Ese trabajo nos sirvió muchísimo”. Por último, en relación a cómo lo afectó la pandemia y la cuarentena en su trabajo, Ramírez aseguró que “En mi caso particular, que sobrevivo del fútbol, la cuarentena me perjudicó muchísimo”. Hoy en día, tiene vigente la escuale en 25 de Mayo. “Tengo una escuela en 25 de Mayo, tenemos mas o menos 35 chicos. Yo estoy a 160 kilómetros y hasta el año pasado iba todos los viernes y los sábado los dirigía. Ahora estoy radicado en Neuquén, laburando en Independiente el año pasado y actualmente estoy trabajando en Añelo” cerró el entrenador. Próximo >