Los medios nacionales también se sorprenden por la liberación del joven que mató a Bautista Gómez

En la mañana del jueves el canal de noticias Crónica TV abordó la liberación de Elías Román luego que fuera aprehendido por haber provocado la muerte a un niño de 9 años cuando circulaba a bordo de una moto robada, sin la documentación obligatoria, entre otras carencias. Ese detalle hizo que inicialmente el Fiscal de la causa, D. Fabio Arcomano, considerara al hecho como un «Hoicidio Culposo Agravado», sin embargo, la Jueza de Garantías, Dra. Anastasia Marquez, a cargo del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, desestimó las pruebas, lo que permitió qe en cuestión de horas, Elías Román (18), el imputado recuperara la libertad. A los reclamos que la familia, amigos y vecinos del niño fallecido venían haciendo pidiendo la colocación de reductores de velocidad en la calle donde ocurrió la tragedia, se le sumó el de la comunidad en general pidiendo explicaciones por la decisión de la magistrada. Incluso el intendente Eduardo Campana, coincidiendo con el abogado de la familia de la víctima, coincidió en que la justicia de Trenque Lauquen trata a los ciudadanos de General Villegas como de segunda. Además indicó el jefe comunal, que esa mismo Departamento Judicial mantiene una deuda con el distrito, luego que, entre otras, cosas negara en al menos dos oportunidad ordenes de allanamiento para que la Policía procediera contra las motos que generan ruidos molestos y ponen a la población en riesgo, tal como sucedió en el caso de bautista. Desde entonces, ninguna autoridad judicial se ha expresado oficialmente; por parte de la jueza, la respuesta obtenida por Distrito Interior ante la consulta acerca de una entrevista, la respuesta telefónica fue que Marquez no otorga reportajes. Hoy, Román continúa en libertad, inclusive, según lo expresado por Antonela Gómez, la madre de «Gomito» (así lo llamaban en el club donde jugaba al fútbol), el imputado noches pasadas posteó en las redes sociales fotos donde se lo veía tomando alcohol, «no creo que tenga la conciencia tranquila», » a mi, mi hijo desde donde esté, me da la fuerza para no reaccionar», fueron algunas de las frases con las que la mujer contó lo que está viviendo. Los periodistas de la señal nacional, plantearon la situación y plantearon la celeridad de la justicia para resolver inicialmente la situación del sujeto que le provocó la muerte al pequeño, poniendo énfasis en acciones tales como, el incidente inicial, el retiro del lugar por parte del conductor de la moto, la situación de ilegalidad en la que circulaba y la precariedad del estado del rodado, entre oros agravantes. Vía: Distrito Interior