El gobierno relanza el Ahora 12 con beneficios adicionales

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, indicó que en los próximos días habrá anuncios sobre el tradicional plan para comprar en cuotas sin interés. Estudian sumarle otros beneficios para estimular el consumo. Ahora 12 se extiende por tres meses y suma rubros nuevos El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, informó este jueves que desde el Gobierno trabajan para «relanzar el Programa 'Ahora 12' con algunos beneficios adicionales», al tiempo que agregó: «Tenemos que recuperar la relación salarial para que haya consumo», dijo al referirse a otra de las patas indispensables para pensar en una salida post pandemia. En declaraciones radiales, Kulfas admitió que desde la órbita oficial se piensa en muchas alternativas para el día después. «Hoy el 50% de la energía y del tiempo lo usamos para encontrar soluciones a la pandemia y la otra mitad del tiempo la utilizamos para pensar y desarrollar los programas de reactivación productiva para cuando la curva de contagios se aplane y podamos iniciar el camino de la recuperación», dijo en declaraciones radiales a El Destape Radio. «Estamos trabajando en un programa de reactivación económica con todos los ministros de producción de las provincias para que tenga un capítulo federal», indicó y recordó que se buscará trabajar en programas de estímulo al consumo («recuperar el consumo que se ha perdido en este tiempo») y en programa de estímulo a las producciones con tasas de fomento y plazos que garanticen mayores inversiones. Respecto al estímulo al consumo, y más allá de pensar en créditos, Kulfas reconoció la vuelta del para pago en cuotas y sin interés. «Seguramente vamos a relanzar el Plan Ahora 12 con algunos beneficios adicionales que estamos analizando con el Gabinete Económico», aseguró e indicó que «En las próximas semanas habrá anuncios al respecto». Por otra parte, el funcionario recordó que el gobierno mantendrá en Junio el estímulo a las empresas mediante el Programa ATP ayudando en el pago de salarios. «Continuamos con el programa de ATP en las zonas que están bajo aislamiento», dijo. «Tenemos fuertemente focalizada la problemática en el AMBA y en la Ciudad de Buenos Aires; hemos dado continuidad (al programa) porque si bien hay muchos lugares del país que ya están normalizados y otros con algunas restricciones, tenemos un país muy centralizado, con fuerte peso de la demanda en esta zona», admitió. Además, Kulfas explicó cómo sigue la nueva fase de los ATP: «Continuamos con el pago de salarios en la zona bajo aislamiento como el AMBA y Chaco sin mayores cambios», dijo, esto es pagando la mitad del salario con un piso de un salario mínimo y un máximo de 2 salarios mínimos. «Para eso la empresa tiene que seguir demostrando que factura menos que el año pasado», recordó. Por otra parte, Kulfas recordó que «en el caso de las zonas DISPO (con Distanciamiento pero no Aislamiento) sigue pero se va a dar el equivalente a 1 salario mínimo vital y móvil», dijo En cuanto a la actividad industrial, reconoció que mejoró en mayo y que se verán números mejores en junio. «Con respecto a abril hubo un incremento en la actividad productiva industrial, con cierto límite, porque los comercios no están funcionando a pleno», dijo. Y aseguró que «en junio vemos que se ve fortalecido esa tendencia. La demanda de la energía eléctrica se muestra que se ha intensificado el crecimiento de la actividad industrial» . Respecto a los duros pronósticos que adelantó el FMI para la economía local proyectando una caída del 10%, el ministro Kulfas recomendó mirar «los números de estadísticas con cautela. El porcentaje de la caída va a depender de la duración de la pandemia y de la cuarentena», explicó. En relación al impacto en el desempleo de esta crisis tan fuerte que atraviesa la economía local, Kulfas indicó: «El impacto en el empleo no va a ser como en 2002», en parte porque para el ministro de Desarrollo Productivo, en ese momento «No había un estado protector», mientras que ahora el gobierno ha reaccionado con «un esquema integral». «Argentina tiene 45 millones de habitantes y cerca de 21 millones de adultos en el mercado laboral o buscando empleo y con los paquetes de ayuda tratamos de llegar a todos los sectores», recordó e hizo un raconto del alcance del IFE; el ATP y los créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos. Por último, Kulfas aseguró que el gobierno ya obtuvo un apoyo de financiamiento para el iniciar la reactivación: «Ayer el Banco Interamericano de Desarrollo nos comunicó la confirmación de un crédito de 500 millones de dólares», dijo y recordó que la idea es orientarlo a financiar la reactivación para la salida de la pandemia y donde según su visión tendrán fuerte impacto las ventas a otros destinos. «Tenemos que recuperarnos con un impulso fuerte a las exportaciones», concluyó.