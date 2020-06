Tweet El Intendente de Rivadavia estuvo en el aire de LRP942 Master FM y se refirió entre otros temas al controvertido tema que surgió con la firma de los convenios por parte de los municipios con la provincia por la derivación de pacientes con Covid-19. Se habló mucho en las últimas horas sobre el convenio entre provincia y los municipios para el traslado de enfermos de Covid desde el conurbano a otros distritos del interior de la provincia y el mandatario comunal respondió sobre el tema "El convenio existe y es uniforme para toda la provincia, viene bien la aclaración del Jefe de Gabinete con respecto al programa, porque no lo especifica el convenio a esto y muchos Intendentes interpretamos un solo convenio para la provincia. Esto se trato en el Foro de Intendentes de la región y más del titular -No quiero recibir... - En realidad especifique en la nota que no me parecía una buena idea y que interpretaba que era para municipios que estaban más cerca del AMBA por una cuestión que se trataba de pacientes extrahospitalarios, no serían ni siquiera derivaciones al Hospital sino serían derivaciones a centro de atención fuera de los Hospitales" dijo Reynoso en Master FM 102.1 de América . "Manifesté que no me parecía una buena idea sobre todo por como se ha establecido en la provincia por fases y una decisión así haría cambiar a la ciudad de fase" Reynoso agregó que en América esta referenciado el Hotel Txoko Maite para cumplir esa función "tengo que agradecer a su propietarios que cuando propusimos la situación enseguida se pusieron a disposición. Ese convenio tiene que ver con la administración de esos centros que tendría que ser por parte del municipio, el convenio existe y se ha hablado con los Secretarios de Salud y el titular de Región Sanitaria de nuestra zona" En la nota con el periodista Ricardo Novo, el Intendente Reynoso agrega que "Todo esto tiene que ver con un acto de solidaridad que es altruista e individual mal puedo yo a espaldas de la comunidad plantear un acto solidario en representación de toda la comunidad. Obviamente que se hubiera debatido y puesto a consideración de la comunidad de ser así el programa. Si es verdad que esto puede tener mayor sentido en un espiritú regional, en caso de que Trenque Lauquen lo requiera, Villegas y demás. Esto tiene mayor sentido, el sistema de derivaciones es integrado y siempre las derivaciones son de centros de salud de menor complejidad a centros de mayor complejidad. Por eso cualquier paciente por más que sea extrahospitalario derivarlo a 600 kilómetros a un lugar de menor complejidad sería ilógico". El mandatario comunal contó que el convenio prevee una ayuda económica de $ 2000 por día-cama para los municipios que tengan la posibilidad de recibir a en sus centros extrahospitalarios a los pacientes con covid. ESCUCHA ESTA PARTE DE LA NOTA COMPLETA Próximo >