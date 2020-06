Tweet El mandatario comunal de Rivadavia Javier Reynoso contó en esta parte de la entrevista con Ricardo Novo como venimos en Fase 5, como se dio la vuelta a las prácticas del Hockey y como se esta trabajando para que lo haga el fútbol infantil también.- El mandatario comunal de Rivadavia Javier Reynoso contó en esta parte de la entrevista con Ricardo Novo FASE CINCO "La Fase 5 tiene que ver con lugares que no tienen casos positivos en los últimos 21 días" explicó Reynoso diciendo que "Estamos trabajando en tratar de volver a la mayor normalidad o que las consecuencias del aislamiento que lleva bastantes días sea menor desde lo social, desde lo económico y sobre todo de la salud. Hemos tenido varios casos de salud por el encierro, por el temor, por las consecuencias que va generando este tipo de circunstancias" PROTOCOLOS DE HOCKEY Y FÚTBOL "El protocolo de Hockey lo acercó la Federación Regional, al estar en Fase 5 se nos permite actividades de ejercicios deportivos con no más de 10 personas, o sea que son 9 jugadoras y el profe o la profe. Ya empezaron este lunes anterior a desarrollar las prácticas". "Ahora estamos próximos a reunirnos en Zoom con los representantes del fútbol Infantil" explica el Intendente cambiando de deporte, "Haber si se puede hacer algo similar con ese tipo de protocolo aunque es cierto que a nivel AFA se ha planteado que no se permitirá entrenamiento o competición hasta que todo el país no este en Fase 4". "Ese tipo de medidas generales para todo el país creo que no son convenientes" dice el mandatario comunal refiriendose a los expresado por AFA, agregando que "Acentúan el centralismo en una situación de país que es totalmente distinta" dijo en la nota brindada a Master FM 102.1 de América. Reynoso volvío a repetir una frase que ya había sacado a la luz hace un tiempo atrás para referirse a la cuarentena "Entre el remedio y el veneno la diferencia es la dosis" y dijo "Este remedio o vacuna social que es la cuarentena, nadie niega la efectividad que tiene en una pandemia pero también debemos ver que la dosis de esa cuarentena no genere lo que queremos evitar. Ese es el dilema donde hay mucho debate en la busqueda de oportunidades, de ver que es lo que se puede hacer y como se puede hacer con los cuidados que hay que tener" ESCUCHA ESTA PARTE DE LA NOTA Próximo >