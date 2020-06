“Metegol humano”: el fútbol 5 que crearon para cumplir con el distanciamiento social

Tweet En ciudades como Rosario y Pergamino adaptaron la cancha y las reglas para poder practicar el deporte más amado por los argentinos, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias En ciudades como Rosario y Pergamino adaptaron la cancha y las reglas para poder practicar el deporte más amado por los argentinos, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias Con miras a lo que será la nueva normalidad, algunos establecimientos de fútbol amateur en Rosario, provincia de Santa Fe, y Pergamino, provincia de Buenos Aires, ya comenzaron a adaptar sus canchas para que los clientes puedan jugar a una modalidad que está surgiendo en la provincia como consecuencia del coronavirus. Se trata del denominado “Metegol humano”, similar al fútbol 5 habitual, pero con algunas reglas propias y un campo de juego adaptado para garantizar el distanciamiento social. Así, se va convirtiendo lentamente en una moda que promete crecer durante la “nueva normalidad”, ya que por sus características no supone un gran riesgo de contagio. En las redes sociales se viralizó un video, por intermedio del usuario Tomás Quintín Palma, de una cancha en la que ya se practica esta modalidad. Básicamente, el juego se basa en dos equipos de 5 jugadores (10 personas en total) y a cada participante se le asigna una zona determinada. Si bien se podrá mover por el rectángulo que le pertenece, el jugador pero no tiene permitido salir de esos límites. De allí el término de “metegol humano”. El arquero, en tanto, no deberá pasar la línea del área, salvo que su equipo se encuentre atacando en ese momento. En este caso, podrá ir hasta la zona del defensor, pero nunca más allá de ese punto. Para acoplarse a esta iniciativa, recientemente algunos dueños de establecimientos de paddle y de fútbol 5 le solicitaron a las autoridades locales algún tipo de ayuda en el marco del Programa de Asistencia Económica. Vale destacar que, antes de la pandemia, algunos equipos de Primera División del fútbol argentino, utilizaban ejercicios similares a los que se pueden observar en el video para trabajar y fortalecer algunas cuestiones técnicas y tácticas. Brasil es otro país que también incursionó en este tipo de delimitaciones dentro de los campos de juego ante este nuevo panorama mundial. Próximo >