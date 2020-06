No habrá feria judicial en la Provincia durante las vacaciones de invierno

Tweet Lo resolvió la Suprema Corte, en un hecho que no registra precedentes, y en virtud del impacto que generó en el normal funcionamiento del Poder Judicial el aislamiento social obligatorio. Lo resolvió la Suprema Corte, en un hecho que no registra precedentes, y en virtud del impacto que generó en el normal funcionamiento del Poder Judicial el aislamiento social obligatorio. La Suprema Corte de Justicia resolvió suspender la feria judicial de invierno, en razón del estado de emergencia sanitaria y su inevitable impacto sobre el servicio de justicia. Así lo dispuso a través del Acuerdo Nº 3979 a fin de satisfacer las necesidades del servicio y proveer de seguridad jurídica contemplando las formas de armonización con el ejercicio de los derechos de quienes prestan funciones en el Poder Judicial. En los fundamentos de la decisión se expresó que, en lo referente al receso invernal para la justicia de la Provincia de Buenos Aires, corresponde a la S. Corte fijar la fecha a partir de la cual tendrá inicio la próxima feria judicial, a diferencia de lo normado respecto de la feria del mes de enero, que se encuentra determinada por la propia ley. A ello se añade la normativa que faculta al Tribunal a suspender los períodos de inactividad cuando razones de real urgencia o el cúmulo de tareas así lo hiciese necesario. Finalmente, el Tribunal instruyó a la Secretaría de Personal a que elabore una propuesta de licencia compensatoria, fraccionable en períodos no mayores de cinco días hábiles consecutivos, que deberá ser usufructuada dentro de los tres años siguientes al de finalización de la pandemia, cuidando de no generar una afectación al servicio de justicia. < Prev Próximo >