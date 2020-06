Las agencias de lotería resisten un nuevo cierre y piden seguir funcionando

Tweet Desde la Cámara que agrupa al sector en la Provincia temen que deban bajar las persianas si la cuarentena es más estricta. Desde la Cámara que agrupa al sector en la Provincia temen que deban bajar las persianas si la cuarentena es más estricta. La Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense (CAOLAB) alertó sobre los riesgos de volver a cerrar sus negocios ante el endurecimiento del aislamiento que podría determinar el Gobierno. “El Estado perderá recursos genuinos y volverá a proliferar el juego ilegal", aseguró el presidente de la entidad, Marcelo Iglesias. Las agencias de juego fueron de los últimos negocios que se habilitaron en la Provincia más allá que "son un comercio de proximidad y tenemos protocolo", indicó el titular de la entidad. La reapertura de los locales no estuvo exenta de polémica: incluyó una marcha atrás con los agencieros tomando apuestas por dos horas y luego con una caída tras la falta de acuerdo entre la Provincia y los intendentes. Ante la posibilidad de un retroceso de fase que no permite la actividad del rubro, Iglesias advirtió: "Es perjudicial para el Estado porque generamos un ingreso genuino y nuestra recaudación se transforma en camas, respiradores, barbijos y demás insumos que en momentos de pandemia son elementales". En el mismo sentido, agregó que "es un recurso que el Estado no se puede perder sobre todo ante la brusca caída de la recaudación por la escasa actividad económica". "Entendemos desde la Cámara que el Gobierno debe tomar ciertas medidas y no volver atrás, más cuando cumplimos con todos los protocolos exigidos", enfatizó. Por otra parte, Iglesias mostró su preocupación por la alternativa de que la gente se vuelque al juego clandestino: "Durante todo este tiempo, con las agencias cerradas, el juego ilegal volvió a ganar la calle porque la gente no deja de jugar y si paramos vuelve a resurgir" "No se puede permitir que la gente recurra a quienes toman apuestas en forma clandestina sin protocolo, sin aislamiento, sin nada, cuando tenemos todos los protocolos para que la gente pueda jugar de manera oficial tranquilamente y con todas las normas de seguridad sanitarias que se consideraron necesarias", concluyó. Si bien ya está decidida la reducción de la circulación de personas en el AMBA, por ahora el Gobierno de Axel Kicillof no dio pistas –tampoco lo hizo Presidencia- en relación a los rubros que se verán afectados o recortados. Próximo >