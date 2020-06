Ahora sí: Dan de alta al primer paciente contagiado en Villegas

Tweet Seguirá aislado en su casa. Así lo adelantó el director del Hospital, Raúl Sala. "No se justifica que siga acá, en el Hospital. Está en excelente estado de salud. No tiene ninguna indicación para estar hospitalizado. No recibe medicación, sólo alimentación". Seguirá aislado en su casa. Así lo adelantó el director del Hospital, Raúl Sala. "No se justifica que siga acá, en el Hospital. Está en excelente estado de salud. No tiene ninguna indicación para estar hospitalizado. No recibe medicación, sólo alimentación". "Los expertos en infectología y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se ponen de acuerdo si estos casos aún contagian o no, por lo tanto y por precaución seguirá aislado en su casa hasta dar negativo», explicó. La medida apunta, además, a que el Hospital recupere su actividad habitual, sin restricciones, para poder dar respuesta a las distintas patologías de la comunidad. El alta de Sofío Méndez acercaría a la Municipalidad de General Villegas al pase a la Fase 5, que sería solicitado a la brevedad. De acceder el gobierno bonaerense a esta petición, el distrito podría reabrir actividades que todavía no lo han hecho: gastronomía, gimnasios, reuniones familiares, etc. Vía: Actualidad Próximo >