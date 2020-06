Otro hecho de intolerancia ante un caso de Covid-19

Tweet Cristian es un joven que en la madrugada de hoy sufrió un cobarde hecho de vandalismo en un auto de su propiedad que fue incendiado frente a su casa ubicada en barrio Norte en Venado Tuerto. Cristian es un joven que en la madrugada de hoy sufrió un cobarde hecho de vandalismo en un auto de su propiedad que fue incendiado frente a su casa ubicada en barrio Norte en Venado Tuerto. La realidad del joven es crítica ya que hace un par de meses se quedó sin trabajo, luego de prestar servicios (según manifestó) en una empresa de emergencias de esta ciudad. A su situación preocupante, en el marco de la pandemia que le impide conseguir un nuevo trabajo, se suma el hecho de que su novia que trabaja en Sanatorio San Martìn fue uno de los casos positivos y en este momento se encuentra internada en un centro de aislamiento. A él también le hicieron un testeo y esta mañana le dieron los resultados que son negativos. Sin embargo por ser un trabajador de la salud, no puede ocultar su preocupación ya que presenta síntomas de una gripe y debe esperar a un segundo hisopado para tener la certeza de que no está contagiado. Por lo pronto se encuentra aislado y con una gran angustia, ya que desconocidos en un acto reprochable lo dejaron anoche sin su auto, que por otra parte estaba sin seguro ya que al quedar cesante no pudo pagar más la prima y decidió dejarlo parado frente a su casa. En la madrugada sintio ruidos y ocn desesperacion vio como su auto estaba en llamas. En el lugar intervinieron apagando el incendio del Mitsubishi Lancer, los bomberos voluntarios de Venado Tuerto y se hizo presente la policìa. Personas amigas tratan de darle una mano, sobre todo para hacer la denuncia, ya que el por protocolo no puede salir de la vivienda, para alimentarse. Casos como este quedan en los grises del sistema y resulta difícil para quienes transitan por estas situaciones encontrar el camino más rápido a la ayuda social del Estado. Fuente y fotos: Primero La Noticia Próximo >