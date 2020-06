Bono Anses en julio, créditos y ATP para el AMBA: los anuncios económicos de Alberto Fernández

Tweet La ayuda en los salarios se mantendrá para las empresas de la Ciudad y el Conurbano para los salarios de junio y julio. El programa de Ingreso Familiar de Emergencia se otorgará por tercera vez y Larreta sumaría ayudas a los comercios La ayuda en los salarios se mantendrá para las empresas de la Ciudad y el Conurbano para los salarios de junio y julio. El programa de Ingreso Familiar de Emergencia se otorgará por tercera vez y Larreta sumaría ayudas a los comercios Por David Cayón El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció la continuidad de los programas de asistencia de apoyo económico durante el mes próximo para el área metropolitana. “En la zona del AMBA vamos a continuar con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para preservar el empleo y aliviar a los empresarios. Se va a pagar con el sueldo de junio en julio y con el de julio en agosto”, explicó Fernández. Medidas para el AMBA Asimismo, señaló que habrá una tercera edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas. “En el AMBA y en el Chaco y quizás en algún otro lugar vamos a darlo por tercera vez”, dijo. Este plan es el que otorga un ingreso de 10.000 pesos. “Estamos haciendo un esfuerzo enorme, el apoyo que el Estado ha dado al sector privado para que no lastime tanto la pandemia, roza 3 puntos del PBI”, agregó el primer mandatario. En varios momentos de su discurso Alberto Fernández hizo referencia al impacto económico que tienen las medidas de aislamiento, pero señaló que no había que confundirse, que la caída en la economía es “consecuencia de la pandemia, no de la cuarentena”. Para sostener esta afirmación, Fernández primero citó al Banco Mundial, que señaló que esta pandemia provocará “la crisis económica más grave desde 1870″ y volvió con la idea de que la “economía se deteriora, pero se recupera”. Gráfico con datos del Fondo Monetario Internacional Pero luego retomó el mundo de las filminas y terminó de cerrar la idea de que el problema es el virus y no la cuarentena, y para ello mostró un cuadro del último informe del Fondo Monetario Internacional en donde muestra países en donde se llevaron adelante diferentes tipos de cuarentena pero en los que en todos los casos se repite que sus economías van a caer durante el 2020. Pero la sorpresa y lo que está generando expectativa estuvo del lado de la administración porteña. A su turno, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que su administración sumará medidas económicas a las que anunció Fernández de mantener el subsidio al salario y el IFE. “El Gobierno nacional nos dijo que iba a dar un apoyo para acompañar a los comerciantes en esta situación y vamos a complementarlo con medidas desde la Ciudad, que se irán detallando en los próximos días”, señaló el jefe porteño. Rodríguez Larreta prometió sumar ayuda económica Fuentes de la Ciudad le aseguraron a Infobae que están trabajando en los detalles de las ayudas que implementará la administración porteña para la actividad económica de la Ciudad. Hasta ahora las medidas en este sentido sólo fueron por activar una prórroga de vencimientos de los impuestos, pero ahora la expectativa está puesta en que esta vez vayan por el carril de la ayuda económica. Un dato no menor de esto es que en los últimos días cobraron mucha fuerza los números que mostró la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) en donde señala que esta cuarentena que se extiende desde el 1 de julio al 17 del mismo mes se traduciría en una suba de los locales que no volverán a abrir sus puertas en la Ciudad. “La gravedad del cuadro exhibe una circunstancia económica y social peor que la que conocimos en 2001. A la sostenida recesión de los últimos dos años, los golpes devaluatorios y los saltos inflacionarios se sumaron los efectos catastróficos de la pandemia con consecuencias aún insospechadas. Las proyecciones nos permiten estimar que, a partir de las nuevas restricciones, esa cifra ascenderá al 23% en los próximos 15 días, lo que equivale a un total aproximado de 27.600 comercios”, señaló la entidad en un comunicado. < Prev Próximo >