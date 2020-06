Cuáles son los municipios bonaerenses que tendrán una cuarentena más estricta y qué pasará con los comercios y las industrias en toda la provincia de Buenos Aires

Tweet Durante el anuncio que tuvo lugar en la Quinta de Olivos y en el que el Presidente estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, el gobernador bonaerense sostuvo que de no haber tomado las medidas de aislamiento que se implementaron, “hoy tendríamos una tragedia”. Durante el anuncio que tuvo lugar en la Quinta de Olivos y en el que el Presidente estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, el gobernador bonaerense sostuvo que de no haber tomado las medidas de aislamiento que se implementaron, “hoy tendríamos una tragedia”. “Sabemos que el esfuerzo es agotador. Sabemos de la angustia, del cansancio, de las broncas, pero lo que vamos a hacer ahora es para evitar angustias peores, para salvar vidas”, consideró Kicillof. Y agregó: “Lo que hicimos sirvió para evitar muertes. No es un eufemismo, no es una exageración. Hoy en Argentina hay 50 mil contagios y 1000 fallecidos, aproximadamente. Si hubiéramos tenido los mismos números que Brasil o que Chile, tendríamos entre 250 y 600 mil contagios y más de 10 mil muertos. Si no hubiéramos tomado los recaudos que tomamos, hoy tendríamos una tragedia”. El anuncio se grabó este mediodía en la Quinta de Olivos El gobernador señaló que “el 70% de los municipios bonaerenses está en fase 5″, situación opuesta a lo que sucede en el AMBA, donde “la enfermedad está en un estado de circulación exponencial”. En ese sentido, el mandatario provincial adelantó las restricciones que comenzarán a regir desde la semana próxima, medidas que van en línea con las adoptadas por el gobierno porteño para Capital Federal. “Entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires conseguimos en estos días a llegar a tomar medidas idénticas. Las que anunció el jefe de Gobierno son las que se van a aprobar también en la provincia de Buenos Aires en los mismos tiempos. El AMBA es una zona única, la enfermedad va y viene y hay que pararla”, indicó Kicillof. La etapa estricta del aislamiento se prolongará durante al menos dos semanas, entre el 1 y el 17 de julio, mientras que las restricciones al transporte público comenzarán el próximo lunes 29. Desde el gobierno bonaerense difundieron un comunicado en el que aclaran la situación de cada municipio e informan qué sucederá con los comercios e industrias. Cómo seguirá la cuarentena en la provincia de Buenos Aires Los siguientes 35 distritos ingresan a nueva fase, en virtud de su situación sanitaria y cercanía con los principales focos de contagio: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López. • Los siguientes 5 distritos, de carácter semi-rural y con buenos indicadores sanitarios, permanecerán en aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)-Fase 3, es decir igual que hasta ahora: Brandsen, Campana, Cañuelas, Exaltación de la Cruz y Zárate. El 70 por ciento de los municipios bonaerenses "está en fase 5", indicó el gobernador 2. Interior de la PBA • En el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DSPO) y del sistema de fases establecido por la PBA, los distritos del interior de la PBA que sí hayan tenido casos autóctonos en los últimos 21 días estarán en Fase 4. • En el marco del DSPO y del sistema de fases establecido por la PBA, los distritos del interior de la PBA que no hayan tenido casos autóctonos en los últimos 21 días estarán en Fase 5. • Como todos los lunes, la Jefatura de Gabinete de Ministros publicará el lunes próximo la actualización del sistema de fases de la PBA. 3. Industrias Se mantendrán en funcionamiento los siguientes sectores industriales en la región del AMBA que ya se encontraban habilitados en cada distrito: • Industrias esenciales (alimentación, medicamentos, equipamiento médico, etc.). • Industrias que operen dentro de parques industriales o zonas industriales planificadas. • Industrias de proceso continuo. • Industrias vinculadas a los sectores de exportación. En todos los casos, el funcionamiento de dichas industrias se debe realizar con transporte propio y estrictos protocolos sanitarios, de funcionamiento y de fiscalización por parte de los municipios. Solo abrirán los comercios considerados de carácter esencial 4. Comercios • Se mantendrán abiertos solo los comercios de carácter esencial (alimentación, farmacias, Higiene y limpieza, ferreterías, veterinarias y provisión de garrafas). • Se mantiene permitido el reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de primera necesidad. 5. Transportes • Se permitirá el acceso al transporte público de carácter urbano, interdistrital e interjurisdiccional exclusivamente a los trabajadores y trabajadoras esenciales de las actividades y servicios permitidos en los puntos anteriores. • Solamente podrán circular en transporte propio aquellos trabajadores y trabajadoras esenciales de las actividades y servicios permitidos en los puntos anteriores. • De modo de hacer efectiva la circulación en transporte público y privado solamente de los trabajadores y trabajadoras esenciales se establecerán controles estrictos en autopistas, estaciones y vagones de trenes y colectivos.