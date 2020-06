¿La Antártida es una provincia? El supuesto error de Axel Kicillof que generó polémica en las redes

Tweet En medio de la comunicación del aumento en las restricciones en el Amba, el gobernador de la provincia de Buenos Aires recibió muchas críticas en las redes por una parte de su discurso. En medio de la comunicación del aumento en las restricciones en el Amba, el gobernador de la provincia de Buenos Aires recibió muchas críticas en las redes por una parte de su discurso. El gobernador, para ejemplificar el tamaño de la provincia de Buenos Aires dijo que era la más grande del país sin contar la Antártida. En las redes inmediatamente comenzaron a aparecer las críticas hacia el gobernador por este supuesto error y lo destrozaron. Kicillof dijo que sin contar la Antártida, la Provincia de Buenos Aires es la más grande. No sabía que la Antártida era una Provincia. — Manuel Adorni (@madorni) June 26, 2020 Sin embargo algunos otros destacaron que Kicillof no habría incurrido en un error ya que la provincia de Tierra del Fuego en realidad incluye a la Antártida y a las Islas del Atlántico Sur. Sin embargo algunos otros destacaron que Kicillof no habría incurrido en un error ya que la provincia de Tierra del Fuego en realidad incluye a la Antártida y a las Islas del Atlántico Sur. "Antártida":

Porque Axel Kicillof aseguró que la Provincia de Buenos Aires es la más grande de Argentina 'si no contamos la Antártida' pic.twitter.com/4TN0DWcCXl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 26, 2020 Por lo que si tomamos esas dimensiones pasaría a ser la provincia más grande del país superando a la provincia de Buenos Aires. La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una de las 23 provincias que conforman la República Argentina y su extensión es de 21.571 km. Sin embargo si tomamos en cuenta el territorio total que incluye también las Islas Malvinas pasaria a ser la provincia más extensa de Argentina con 1.022.445 km. La provincia de Buenos Aires de esta manera quedaría en segundo lugar, si de extensión hablamos, con 307.571 km. En conclusión la Antártida no es una provincia, ya que forma parte de Tierra del Fuego, pero si sumamos su extensión superaria a Buenos Aires en tamaño.