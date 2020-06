La NBA hizo oficial su plan de regreso: cómo será el formato de juego y cuando terminará la temporada

Tweet La liga más importante del básquet en el mundo retornará el próximo 30 de julio en el campus de Walt Disney World en Orlando, Florida La liga más importante del básquet en el mundo retornará el próximo 30 de julio en el campus de Walt Disney World en Orlando, Florida La espera terminó. Tras largas semanas de reuniones y de analizar el mejor escenario posible para el reinicio de la temporada, la NBA confirmó que completará la presente campaña a partir del próximo 30 de julio en el campus Disney World en Orlando, Florida, como se estableció desde un primer inicio en las negociaciones que llevó adelante el comisionado de la liga, Adam Silver, junto al sindicato de jugadores y los dueños de las franquicias. A través de un comunicado, la NBA anunció que serán 22 los equipos que participarán en la definición de la temporada 2019-2020. En el acuerdo logrado entre la liga y la empresa Disney, se estableció que los lugares de competencia serán tres dentro del dentro del ESPN Wide World of Sports Complex: “The Arena”, “The Field House” y el “Visa Athletic Center”, fueron los recintos elegidos para la vuelta del mejor básquet del mundo. Las franquicias protagonistas serán las ocho de cada Conferencia con el mejor porcentaje de victorias en la actualidad, a las que se le sumarán los seis equipos que ahora se encuentran a una distancia menor a seis partidos de ése último octavo puesto de acceso a los playoffs. Así será la definición del puesto 8 para los playoffs La vuelta de la actividad será con la disputa de ocho partidos -denominados por la organización como “seeding games”, o sea juego de posicionamiento- que se seleccionarán del fixture restante de la fase regular correspondiente a cada franquicia. Estos juegos más el actual récord de victorias y derrotas que tenía cada equipo determinará a los siete mejores de cada conferencia. Si el equipo con el octavo mejor registro del Este o el Oeste tiene una ventaja mayor a cuatro partidos en relación a su inmediato perseguidor, ese equipo clasificará a la postemporada. Pero, ¿qué sucederá si la distancia es menor a cuatro juegos entre triunfos y caídas? Las franquicias ubicadas en el puesto 8 y 9 competirán en un Play-in para determinar el último clasificado a los playoffs. En una serie al mejor de tres partidos, el que terminó en el octavo puesto deberá ganar un partido, mientras que el que terminó noveno deberá triunfar en dos cruces. La disputa de un Play In, la novedad del regreso de la NBA Una vez que estén los 16 equipos -ocho de cada Conferencia-, el formato de los playoffs serán tradicionales: habrá una primera ronda, luego semifinales y finales para el Este y Oeste con series al mejor de siete partidos. Las Finales de la NBA 2020 terminarán, como más tarde, el próximo 13 de octubre. Además de establecer el formato que determinará al nuevo campeón de la liga, la NBA estableció parámetros con el sindicato de jugadores sobre los estrictos protocolos para combatir la circulación del coronavirus, al mismo tiempo que se acordó en principio que el objetivo del reinicio de la temporada será encontrar maneras tangibles y sostenibles de tratar la desigualdad racial que existe en el país. Así quedará el cuadro de la postemporada de la NBA en Orlando "Hemos trabajado en conjunto con la Asociación de Jugadores para establecer un plan de reinicio que priorice la salud y seguridad, preserve la justicia competitiva y entregue una plataforma para hablar de los problemas de justicia social", dijo el comisionado Silver. Por su parte, la Directora Ejecutiva del sindicato de jugadores (NBPA), Michele Roberts, dejó en claro que la lucha contra la desigualdad será uno de los puestos salientes en el regreso a las canchas de la NBA. “Nuestra plataforma en Orlando presenta una oportunidad única de extender la continua lucha contra el racismo sistémico y la brutalidad policial en el país”. Es importante destacar que varios jugadores, entre ellos la estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, fue uno de los jugadores que se pronunció en contra del regreso de la NBA con el objetivo de aprovechar el espacio que abrió el avance de la pandemia en Estados Unidos para visibilizar los casos de abuso contra la población afroamericana en el país. Similar es el caso de Avery Bradley, compañero de LeBron James en Los Ángeles Lakers, que ya anunció que no se unirá al equipo en su viaje a Orlando. El base se unió en su decisión a Davis Bertans, de Washington, y al alero de origen dominicano Trevor Ariza, de los Portland Trails Blazers, que notificaron que no jugarán con sus franquicias. Próximo >