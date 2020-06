La primera Fake News de la historía con decreto oficial incluido

Tweet Por Ricardo Novo* Durante la semana que dejamos atrás circuló en redes sociales y a través de algún "nuevo" medio digital una nota donde se acusaba a politicos y medios de Rivadavia de armar una farsa con el tema del convenio que la provincia le había enviado a los municipios para el traslado de enfermos de covid desde el conurbano hacía el interior de Buenos Aires. Así las cosas desde Master News, el Primer Diario Digital de Rivadavia nos hicimos eco de la nota brindada por el Intendente Javier Reynoso al medio regional Oeste BA donde se titulaba una frase que había dejado el mandatario comunal ""No me parece bien llevar el virus a lugares donde no hay" Así Reynoso se refirió sobre el convenio que envio provincia a los municipios. Reynoso les aclaró a los colegas de Trenque Lauquen que "no había visto el convenio, que sólo lo había hablado de manera superficial con el gobernador y que hoy habrá una reunión de Secretarios de Salud con Región Sanitaria. De todos modos, sostuvo que no cree que sea una buena idea llevar pacientes contagiados a lugares donde no hay circulación de virus" “No hemos firmado ese convenio, hoy habría una reunión virtual de Secretarios de Salud. Tuvimos una videoconferencia con el gobernador que era por otro tema y se habló de eso. Entiendo que no es una buena idea llevar el virus a lugares donde no lo hay, además que una derivación de 600 kilómetros es difícil pensarlo”, sostuvo el mandatario comunal en otra parte de la nota “No hemos visto el convenio aún, por ahora creo que no es una buena idea porque sería una derivación a lugares de menores recursos sanitarios y hospitalarios. Quizás está pensado para otros distritos con otras características y más cercanos al AMBA y no para nosotros” terminó diciendo el Intendente de Rivadavia. LA FAKE NEWS QUE FUE UNA FALSA FAKE NEWS PERO CON DECRETO Luego de que Master News y otros medios de Rivadavia publicarán las declaraciones de Reynoso, el caso de RTPE Multimedios y Tiempo del Oeste, comenzó a circular una nota a modo "operación de desprestigio " sin firma ni caras visibles (ya que nadie firma la nota y ni siquiera hay datos de quienes son los responsables de la publicación, lo cual nos hace rememorar aquellos días en la escuela primaria donde después de la macana el culpable nunca aparecía). Allí se acusaba sin ningún sustento a los medios rivadavienses de armar una Fake News ordenada por los políticos de turno (eso pensarían en sus retorcidos cerebros los creadores de esa nota). Lo cierto es que desde Master News solo nos hicimos eco de las declaraciones del primer mandatario municipal y además un día después lo entrevistamos en vivo volviendo a hablar sobre el tema en cuestión; el famoso (ya por estas horas) convenio entre la provincia y los municipios. Para finalizar les dejamos el convenio completo que les fue enviado a los Jefes Comunales de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires por parte del Gobernador Axel Kicillof y su equipo de Gobierno donde EN NINGÚN LADO SE HABLA DE QUE HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LOS DISTRITOS DEL AMBA Y DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA ...por eso decimos que esta sin dudas podría tratarse de la PRIMERA FAKE NEWS DE LA HISTORÍA CON DECRETO !!! Hace clik aca y mirá el Convenio completo enviado por provincia a los municipios * Director de Master News < Prev Próximo >