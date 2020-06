Tweet El Intendente de Rivadavia habló en la radio del Grupo Master y se refirió entre otras cosas a los casos "sospechosos" y como seguirá la cuarentena en el distrito. Los horarios comerciales, la apertura del sector gastronómico y el porque se decidió dar el permiso para que los bares trabajen. El Intendente de Rivadavia habló en la radio del Grupo Master y se refirió entre otras cosas a LA APERTURA DE LUGARES GASTRONÓMICOS "La apertura de los bares tiene que ver con la oportunidad de trabajo que requería el sector al estar cerrado por más de 60 días, la conservación de fuentes laborales. Nuestra cultura dice que no es económicamente rentable tener abierto un bar a la tarde y esa es la diferencia también en la etapa que estamos que implica una etapa de registro. Preferimos que haya lugares para comer y reducir así los encuentros sociales que ya se venían dando a modo de encuentros sociales y que escapan al registro porque hoy en todos los comercios existe el registro de clientes con el decreto provincial". CASOS SOSPECHOSOS Reynoso expresó que continuamente se realizan hisopados "sospechosos pueden ser en el sentido que tengamos la duda que puede existir algún caso, al momento diría que no. Si hemos tenido personas que estuvieron en lugares de riesgo y sin sintomás y demás les hicimos los analisís para tenert mayores certezas. Sospechoso es aquel que tiene sintomás que pueden asimilarse a Covid y que estuvo en un lugar de contagio, de esos casos no hemos tenido" explica el mandatario en la charla con el periodista Ricardo Novo. LA REPRESENTATIVIDAD DEL DISTRITO "Creo que todos hemos aprendido, estamos en un etapa donde la dirigencia tiene que ser transparente. No puedo arrobarme la representatividad del distrito. Si accedemos o firmamos un convenio en lo que se considera podría ser un acto solidario debería ser con ese convenio puesto en los representantes del distrito que son los concejales y de cara a la comunidad" manifestó Reynoso. ESCUCHA ESTA PARTE DE LA NOTA Próximo >