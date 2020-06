Dio positivo un nuevo caso de Coronavirus en La Pequeña Familia de Junín, de una mujer no residente

Tweet Informamos que este sábado una persona no residente en nuestra ciudad, resultó positiva por coronavirus" manifestaron desde el Gobierno municipal de Junín. Informamos que este sábado una persona no residente en nuestra ciudad, resultó positiva por coronavirus" manifestaron desde el Gobierno municipal de Junín. Se trata de una mujer de 53 años de la localidad de Valentín Alsina, que se encuentra internada y aislada en una clínica privada (La Pequeña Familia) La mujer se hallaba en la ciudad por razones laborales, y había sido notificada al ingresar sobre la obligación de cumplir con el aislamiento preventivo por provenir de una zona con circulación comunitaria del virus. Al momento de presentar síntomas se encontraba aislada y cumpliendo dicha cuarentena. De esta forma, al día de hoy en Junín hay: Casos confirmados: 1 Casos confirmados no residentes (hospitalizados en Junín): 1 Casos recuperados: 4 * Casos recuperados no residentes (hospitalizados en Junín): 1 *En el día de hoy también se le dio el alta a uno de los pacientes confirmados de coronavirus, por lo tanto se lo considera como recuperado, y solo queda un caso positivo de Junín. Próximo >