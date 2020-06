Tweet El Presidente de la Liga de Fútbol del Oeste pasó por los microfonos de Master FM 102.1 y nos contó sobre la segunda reunión virtual de clubes realizada durante la semana que quedó atrás. "Hicimos la segunda reunión virtual con los integrantes de Mesa Directiva y los presidentes de los clubes para ir comentando un poco las novedades, que no son muchas pero nos van llegando desde el Consejo Federal y por eso hay que comunicarselas a los presidentes" comenzó diciendo Santos ENTRENAMIENTOS CUANDO TODO EL PAÍS ESTE EN FASE 4 "Esto es un despacho y decisión del Consejo Federal del cual fuimos notificados. Todos sabemos que la realidad del país es muy diferente en cuanto a la pandemia que estamos viviendo, hay lugares que afortunadamente no hay tenido casos o muy pocos y otros lugares como Capital y el Conurbano con muchos casos. El Consejo Federal ha estipulado de alguna manera para ordenar la situación y lo que dice muy claramente es que se habilitarían los entrenamientos previos a las competencias cuando todo el país este en Fase 4". Santos dice que "En principio hoy esto es algo lejano, sabemos que esto es muy dinámico que puede cambiar para peor o puede ir mejorando, estamos también en las semanas complicadas, por lo que uno ve y puedo ir analizando hay que tomar todos los recaudos y este es un tiempo complejo para tomar algun tipod de decisiones" "Este despacho tiene que ver con las solicitudes de algunas ligas o provincias que habían autorizado la vuelta a los entrenamientos" expresó Santos. LA VIDEOLLAMADA CON REYNOSO El Presidente de la Liga contó en la nota con el periodista Ricardo Novo que se reunieron con el Intendente Municipal Javier Reynoso mediante Zoom y con los encargados del fútbol infantil para hablar de esta cuestión aunque según dijo "no es mucho lo que podemos aportar porque somos una Liga afiliada al Consejo Federal y tenemos que cumplir con las normativas que nos marca nuestro ente superior". LA SITUACIÓN DE LOS CLUBES "Esa es la situación compleja que todos estamos viviendo, nadie estaba preparado para esto y un poco lo que todos hemos hecho es adaptarnos al contexto y tratar de ir haciendo lo que podemos lo mejor que se pueda, intentando también muchas variantes. Los clubes están con obras, están tratando de acondicionar sus estadios, están los que arreglan sus vestuarios, Independiente esta poniendo las columnas para la iluminación. La mayoría de los clubes están trabajando en sus estadios y eso esta muy bueno porque también en este tiempo que la pelota esta parada aprovechan para ir haciendo ese tipo de obras, con gastos, inversiones y contar con trabajo para poder hacerlo". FÚTBOL AMATEUR CON PÚBLICO Santos contó que el Consejo Federal quiere partidos de las ligas del interior con público "Saben que no es viable desde el punto de vista de los costos abrir una cancha sin público y nos dijeron que es preferible esperar un ratito más pero que cuando volvamos lo hagamos con público". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >