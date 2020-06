El receso escolar de invierno se mantiene entre el 20 y el 31 de julio en la provincia de Buenos Aires

Tweet La fecha fue jada a nes del año pasado en el marco del Consejo Federal de Educación. Y no fue modicada a pesar de las dicultades de la pandemia del coronavirus La fecha fue jada a nes del año pasado en el marco del Consejo Federal de Educación. Y no fue modicada a pesar de las dicultades de la pandemia del coronavirus El receso escolar se mantiene sin cambios para la Provincia de Buenos Aires y la fecha de las “vacaciones de invierno” serán las dos semanas que van entre el 20 y el 31 de julio para todos los niveles y modalidades. La fecha del calendario escolar fue fijada el 18 de diciembre del año pasado en el marco del Consejo Federal de Educación cuando aún no estaba en la mira la pandemia de coronavirus que dejó sin clases presenciales a todo el sistema durante más de 3 meses. Más allá de que será un receso diferente, sin actividad turística y con muchas salidas imposibilitadas, los docentes y alumnos tendrán un descanso de dos semanas. Próximo >