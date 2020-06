En Trenque Lauquen aprobaron un impuesto a las grandes fortunas

Tweet El distrito se sumó a Tres de Febrero, Hurlingham, Lanús y Castelli como distritos con una tasa especial para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Los fondos serán destinados a la compra de insumos y equipamiento de Salud para la ciudad, sin afectar al resto de los contribuyentes. El distrito se sumó a Tres de Febrero, Hurlingham, Lanús y Castelli como distritos con una tasa especial para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Los fondos serán destinados a la compra de insumos y equipamiento de Salud para la ciudad, sin afectar al resto de los contribuyentes. El Concejo Deliberante de Trenque Lauquen aprobó una Contribución Extraordinaria para las grandes fortunas locales, esto funcionará para paliar la crisis sanitaria y por ello el intendente se mostró de acuerdo con esta medida y le agradeció al organismo legislativo por sancionar la iniciativa. De esta manera Trenque Lauquen se sumó a Tres de Febrero, Hurlingham, Lanús y Castelli como distritos con una tasa especial para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. El objeto de la iniciativa es que aporten por única vez en tres cuotas (agosto, octubre y diciembre) aquellos sectores que se vieron beneficiados durante la crisis sanitaria. Estarán alcanzados por el impuesto bancos privados, entidades financieras y similares; supermercados cuya superficie habilitada supere los 150 metros cuadrados; distribuidoras mayoristas de alimentos; industrias de más de 100 empleados; los titulares de dominio, usufructuarios, poseedores a título de dueño, condóminos y las sociedades, que posean 5 o más inmuebles (quedan exceptuadas las entidades sin fines de lucro) y las empresas prestadoras de servicios de telefonía y/o internet y/o cable que resulten alcanzadas por el derecho de ocupación de espacio público. Los fondos serán destinados a la compra de insumos y equipamiento de Salud para la ciudad, sin afectar al resto de los contribuyentes. "La gente sabrá ponderar esto, parece que no pero montar un centro extrahospitalario, administrar el lugar y que la gente esté en buenas condiciones por 10 días, no como un rebaño, sale plata. Porque además es gente enferma con angustia, separados de la familia, tiene que ser un buen lugar y un lugar para todo el mundo y eso cuesta mucho", dijo el Intendente Miguel Fernández a Diario Líder. Asimismo, indicó que "en insumos tenemos muchísimo dinero por eso siempre tener un recurso es muy bueno, hay que entender que estamos en una emergencia y aunque la gente lo vea lejano nosotros, los intendentes, lo vemos a la vuelta de la esquina", dijo. En otro tramo agradeció al Consejo Deliberante por aprobar la contribución extraordinaria, "que no es una tasa, no es un impuesto, es una contribución por única vez para atravesar la emergencia e intentar pasar esto de la mejor manera", sostuvo. Vía: InfoGEI < Prev Próximo >