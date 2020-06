General Pinto se resguarda: quienes provengan del AMBA deberán presentar un hisopado negativo para poder ingresar

Tweet Fue una disposición del comité local de crisis ante las consultas de vecinos residentes en la zona metropolitana. Fue una disposición del comité local de crisis ante las consultas de vecinos residentes en la zona metropolitana. Quienes provengan del AMBA deberán presentar un hisopado negativo para poder ingresar a General Pinto. Fue una disposición del comité local de crisis de dicho municipio «Todas las personas que ingresen al distrito de General Pinto, cuya finalidad sea la residencia transitoria y/o permanente, y provengan de zonas de circulación comunitaria del virus COVID-19 (declarada por Ministerio de Salud), deberán hacerlo con un informe de hisopado, donde conste que el virus es no detectable», informó el municipio en sus redes sociales. «La toma de muestra correspondiente a dicho hisopado, no podrá exceder las 72 horas previas al momento del ingreso. No obstante, la persona que necesite ingresar al distrito, deberá informar, previamente, a las autoridades municipales; y posteriormente, cumplir con aislamiento domiciliario de 14 días», finaliza el comunicado. Fuente: Infonoroeste < Prev Próximo >