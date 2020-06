Picante reaparición de Carrió: duro mensaje para el gobernador bonaerense

Tweet "Que este sea el último gran esfuerzo que se le pide a la sociedad. No podemos vivir en estado de excepción permanente donde se violen las libertades individuales y los derechos humanos", indicó Carrió, sin fundamentar la afirmación ni dirigirse a ninguna figura en particular. "Que este sea el último gran esfuerzo que se le pide a la sociedad. No podemos vivir en estado de excepción permanente donde se violen las libertades individuales y los derechos humanos", indicó Carrió, sin fundamentar la afirmación ni dirigirse a ninguna figura en particular. La ex diputada nacional y lider de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, según ella misma retirada de la actividad, reapareció este domingo en la escena política nacional, luego de la foto con el ex presidente Mauricio Macri el 13 de junio pasado. Lo hizo a través de la red social Twitter y fue para castigar duro al gobernador Axel Kicillof. En un hilo compuesto por dos tuits, la ex candidata a presidenta de la Nación le pidió a las autoridades nacionales, en referencia a la extensión de la cuarentena en el AMBA -no lo especificó- que este sea el último esfuerzo que se le pide a la sociedad. "Que este sea el último gran esfuerzo que se le pide a la sociedad. No podemos vivir en estado de excepción permanente donde se violen las libertades individuales y los derechos humanos", indicó Carrió, sin fundamentar la afirmación ni dirigirse a ninguna figura en particular; aunque luego se supo que se trataba de un comunicado partidario. Que este sea el último gran esfuerzo que se le pide a la sociedad. No podemos vivir en estado de excepción permanente donde se violen las libertades individuales y los derechos humanos. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires debe dedicarse a gobernar, que deje de mentir. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 28, 2020 Luego, en la continuidad del posteo, eligió como blanco al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, aunque tampoco explicó el por qué de la crítica. "Además, El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires debe dedicarse a gobernar, que deje de mentir", señaló Lilita, y remató en un segundo tuit con un "sigamos cuidando y cuidándonos". Luego, en la continuidad del posteo, eligió como blanco al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, aunque tampoco explicó el por qué de la crítica. "Además, El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires debe dedicarse a gobernar, que deje de mentir", señaló Lilita, y remató en un segundo tuit con un "sigamos cuidando y cuidándonos". Las palabras de Carrió tienen que ver con un comunicado del partido titulado "Cien días, la efeméride del fracaso de Kicillof". "La Ciudad de Buenos Aires viene tomando decisiones con prudencia, seriedad, datos y evidencia. Le pedimos que sea el último gran esfuerzo para programar y garantizar una salida definitiva en forma ordenada con objetivos muy claros de cuidado colectivo", dice. Y agrega que "debemos seguir cuidándonos y cuidar la salud de todos los argentinos. Pero también es central cuidar la economía, los comercios y las Pymes e impedir retrocesos y avasallamiento en las libertades individuales y derechos humanos. Desde la CC-ARI vemos con mucha preocupación la falta de control de la pandemia en PBA y pedimos un plan sanitario y de salida serios". "@Kicillofok dilapidó 100 días de un esfuerzo colosal de los bonaerenses"



Comunicado completo de la @CCARIPba

Comunicado completo de la @CCARIPba

https://t.co/FePyZnYPiN pic.twitter.com/MyApZAAsCz

— Carolina Tironi (@CarolinaTironi) June 28, 2020

Vale recordar que la anterior aparición de la ex legisladora chaqueña había sido, más allá de algún que otro retuit y los saludos por el Día de la Bandera y el Día del Padsre, en el marco del reencuentro con el ex presidente Macri, el 13 de junio pasado, todo indica que en su casa de la localidad de Capilla del Señor (también fue parte de la foro la esposa de Macri, Juliana Awada).

"Tuve una larga y linda charla con @mauriciomacri, fue con mucho respeto, sinceridad y el afecto de siempre. Compartimos nuestra visión sobre el difícil momento que atraviesa nuestro país y nuestra preocupación por los graves atropellos institucionales", expresaba Carrió, en algún sentido, en igual dirección que el comentario de hoy.

LA GACETILLA DE PRENSA COMPLETA

LA CC-ARI VE CON PREOCUPACIÓN LA FALTA DE CONTROL DE LA PANDEMIA EN PBA Y LE PIDE A LA CIUDAD QUE ESTE "SEA EL ÚLTIMO ESFUERZO". "NECESITAMOS CON URGENCIA UN PLAN DE SALIDA. NO PODEMOS VIVIR EN ESTADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE DONDE SE VIOLEN LAS LIBERTADES INDIVIDUALES Y LOS DERECHOS HUMANOS", ASEGURARON.

Autoridades de la Coalición Cívica ARI nacional y de la Ciudad de Buenos Aires se manifestaron hoy para marcar observaciones sobre el control de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. "Vemos con preocupación la falta de testeos y las políticas tardías e ineficientes en los lugares más afectados de la Provincia", sostiene el comunicado del partido.

"Luego de 100 días de encierro vemos que el plan Detectar, así como las políticas de aislamiento y prevención, llegan tarde y esto afecta a toda la región del AMBA en particular y al país en general", agregaron.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y presidente del partido a nivel nacional y Paula Oliveto Lago, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Coalición Cívica ARI en la Ciudad sostuvieron que "los porteños hemos tenido que soportar descalificaciones y agravios en medio de la pandemia, lo que demuestra una utilización política de esta tragedia por parte del Kirchnerismo".

"Ya hace más de 100 días que con mucho sacrificio llevamos adelante la cuarentena. Mientras eso pasaba hemos visto por parte del gobierno nacional acciones avasallando la República y las garantías constitucionales", asegura el comunicado, que también acompañan los diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires: Mariana Zuvic y Juan Manuel López y los legisladores porteños Facundo del Gaiso, Claudio Cingolani, Hernán Reyes, Lucia Romano y Cecilia Ferrero.

"La Ciudad de Buenos Aires viene trabajando y tomando decisiones con prudencia, seriedad, datos y evidencia. En ese sentido, pedimos a las autoridades de la Ciudad que este sea un último gran esfuerzo para permitirnos programar y garantizar una salida definitiva en forma ordenada con objetivos muy claros de cuidado colectivo", ‬declararon los dirigentes de la CC ARI.

Y agregaron: "No es justo ni sanitariamente estratégico que la Ciudad tenga que atar su plan de salida ante la ineficiencia en la aplicación de politicas públicas de salud y seguridad que todos observamos en la gestión de la pandemia por parte de Axel Kicillof".

"Debemos cuidar la salud de todos los argentinos pero también cuidar la economía. Debemos garantizar el derecho al trabajo de nuestros comerciantes y la continuidad laboral de las empresas y sus trabajadores. Así como también proyectar la vuelta segura de nuestros chicos a sus escuelas", manifestaron sobre la salida de la cuarentena.

El comunicado propone al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una "salida ordenada y previsible que permita contener las demandas de un pueblo que quiere cuidar su salud, trabajar y construir un futuro. Es hora de dar un paso más".

"Tenemos que ser empáticos con los argentinos que hace 100 días paralizaron su vida. La militarización, la judicialización y la restricción de derechos y libertades nunca son el camino para la contención social adecuada", finaliza el comunicado del partido.