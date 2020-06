Proponen que la donación de plasma sea obligatoria en la Provincia

Tweet La iniciativa de un legislador de Juntos por el Cambio pretende que sea mientras dure la emergencia sanitaria por el Covid-19. Y sostiene que los enfermos recuperados sean “considerados presuntos donantes, salvo voluntad expresa de no serlo”. La iniciativa de un legislador de Juntos por el Cambio pretende que sea mientras dure la emergencia sanitaria por el Covid-19. Y sostiene que los enfermos recuperados sean “considerados presuntos donantes, salvo voluntad expresa de no serlo”. Un proyecto de para que los pacientes recuperados de coronavirus en la provincia de Buenos Aires estén obligados a donar su plasma, y que así sea utilizado en el tratamiento de nuevos infectados, ingresará en las próximas horas a la Legislatura bonaerense. La iniciativa, confirmada en las redes sociales, pertenece a Daniel Lipovetzky, diputado de Juntos por el Cambio, quien aseguró que el proyecto establece que, durante la emergencia sanitaria, rija la obligatoriedad de al menos una donación de plasma para personas recuperadas mayores de 18 y menores de 60 años”. El legislador explicó que "así como la ley Justina marcó un camino, en el marco de esta pandemia”, el proyecto busca que todos los enfermos de COVID-19 sean “considerados presuntos donantes, salvo voluntad expresa de no serlo”. En tal sentido, resaltó que “se trata de ser solidarios”, y añadió que “la obligatoriedad” para ellos de entregar plasma “es un compromiso moral para superar el 10% de donantes actuales de la provincia de Buenos Aires”. Según la directora del Instituto de Hemoterapia bonaerense, Nora Etchenique, 150 de los 175 pacientes con coronavirus transfundidos con plasma sanguíneo en la provincia de Buenos, el 85 por ciento de ellos, se recuperaron. "Tenemos 25 pacientes que fallecieron pese al plasma que les fue transfundido, pero estas personas estaban en situación crítica, ya habían presentado fallas multiorgánicas y tenían ventilación mecánica por 15 días", destacó la profesional. Próximo >