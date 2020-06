Entre lunes y el martes se deberán renovar todos los permisos de circulación

Tweet Solo los trabajadores esenciales estarán habilitados y deberán vincular número de SUBE al certificado. También habrá pases temporales para casos puntuales, que durarán 24 horas y se podrán tramitar no más de dos veces por semana. Solo los trabajadores esenciales estarán habilitados y deberán vincular número de SUBE al certificado. También habrá pases temporales para casos puntuales, que durarán 24 horas y se podrán tramitar no más de dos veces por semana. Los trabajadores esenciales del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) deberán tramitar un nuevo permiso de circulación, entre lunes y el martes, para poder trasladarse desde el 1 de julio, en el marco de la nueva fase de aislamiento más estricta que se inicia ese día para frenar los contagios de coronavirus. Según se informó oficialmente, los trabajadores que cumplan tareas esenciales y que tengan residencia en el AMBA tendrán tiempo desde las 0 del lunes y hasta el martes a las 23.59 para renovar su respectivo CUHC (Certificado Únicos Habilitantes de Circulación). El trámite podrá hacerse a través de la app CuidAR, disponible para dispositivos con sistema Android o por la página del gobierno www.argentina.gob.ar/circular, siguiendo con los pasos que indica el sistema. Ahora, los usuarios estarán obligados a informar el número de patente del vehículo en el que se movilizarán durante la cuarentena y/o el de la tarjeta SUBE que utilizarán para el transporte público, datos que anteriormente eran opcionales. Según se precisó, desde el miércoles 1 de julio se darán de baja todos los CUHC otorgados previamente y estarán habilitados solo tres tipos de permisos: - Actividades esenciales, establecidas en el artículo 6° del DNU 297/2020, que deben consignar obligatoriamente el número de SUBE o de patente. - Actividades autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, como parques industriales, industrias exportadoras y ciclo continuo, quienes deberán usar sí o sí un medio de traslado privado. - Permisos especiales. Entre estos últimos permisos se encuentran: padres y madres separados, personas que necesiten hacer trámites impostergables y urgencias, y aquellos que realicen asistencia a familiares. En todos estos casos, la autorización para circular será válida por 24 horas y se podrá tramitar como máximo dos veces por semana. También habrá un certificado de circulación para quienes estén realizando un tratamiento prolongado, quienes deberán adjuntar documentación respaldatoria. Por otra parte, el gobierno resaltó que todos ellos podrán utilizar el transporte público para movilizarse, pero para ello deberán consignar el número de la tarjeta SUBE a la hora de tramitar el nuevo certificado. En este sentido, las autoridades nacionales ratificaron que -a partir de mañana- comenzarán a regir las limitaciones para el uso de colectivos, subtes y trenes, los cuales estarán habilitados solamente para los trabajadores de las 24 actividades esenciales y todas las otras excepciones antes mencionadas. Paso a paso de cómo sacar el nuevo permiso de circulación El trámite es digital. Los interesados deberán renovar el Certificado Único Habilitante de Circulación a través de la aplicación Cuidar o ingresando a la página www.argentina.gob.ar/circular En la parte inferior de la web oficial, deberás seleccionar la opción "Tramitá tu certificado único habilitante para circular". Inmediatamente la web te redireccionará a otra ventana en donde deberás informar si contás con Documento Nacional de Identidad (DNI) En el tercer paso, tendrás que elegir la provincia en la que residís. NO HACIA DÓNDE TE DIRIGÍS. Deberás especificar si es por traslado laboral o por otros motivos de fuerza mayor, como asistir a personas mayores. Si la solicitud es por trabajo, se abrirá una nueva ventana, en la que se pedirá información más detallada sobre la actividad. Aplicación CUIDAR: paso a paso, cómo descargarla La aplicación ya se encuentra habilitada para descargar de manera gratuita y sin costos de mantenimiento en Google Play y App Store Funciona en todos los sistemas operativos iOS y Android Sólo es necesario ingresar el DNI para registrarte Qué puedo hacer con la aplicación CUIDAR: Funciona como uno de las condiciones para poder circular a tu trabajo sin problemas Permite adjuntar el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC) por medio de un código QR Te da la posibilidad de hacer auto evaluación de síntomas. Si da positivo, la información será reportada a los comités de emergencia de salud. En caso de que seas diagnosticado con coronavirus mediante un análisis de laboratorio, la aplicación detalla las medidas de cuidado, y se habilita la opción para que solicite ayuda, de ser necesario. Cuarentena Próximo >