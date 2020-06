Tweet El Intendente Javier Reynoso habló en el aire de Maste FM 102.1 se refirió a distintos temas; la Gestión y la política en tiempos de Covid y el agradecimiento a los ciudadanos de Rivadavia por acompañar cada una de las medidas tomadas. El Intendente Javier Reynoso habló en el aire de Maste FM 102.1 se refirió a distintos temas; LA GESTIÓN FUERA DEL CORONAVIRUS "Es lo que más nos debe ocupar en estos momentos, el coronavirus un día termina y nos queda la normalidad y lo que no nos puede pasar es haber perdido la mirada de lo que viene o por lo menos la previsión de lo que puede venir. Obviamente que vienen tiempo muy complejos, desde lo económico. Se vera muy afectado el empleo, en eso estamos trabajando. En estos días verán en desplazamiento algunas obras que buscan generar ámbitos de trabajo, de producción. El foco lo estamos poniendo en el desarrollo del Parque Industrial para dar oportunidades y de esas oportunidades también generar empleo en la comunidad" El Intendente agrego que lo que más le preocupa es este último punto "sobre todo teniendo nuevas politicas en desarrollo social, políticas que estamos tratando de implementar con el comercio local para poder generar una mayor circulación interna para que no se nos filtre por Mercado Libre lo que justamente queremos que circule en nuestro comercio. Esto viene en un esquema de mucha charla y de muchos acuerdos con cada uno de los sectores para generar facilidades" resaltando que "lo que nos proponemos es que nuestra economía local tenga mayor circulante para mayor beneficio de todos" LA POLITICA EN TIEMPOS DE COVID Consultado por el periodista Ricardo Novo sobre su postura en cuanto a la política en estos tiempos y las PASO de 2021, el mandatario comunal expresó "Me parece muy anticipado empezar a hablar de elecciones, si hablamos de politica se desvirtua mucho la gestión del estado que es la que necesitamos para poder salir adelante, usando el estado como herramienta para lograr mayor bienestar para todos. De las PASO siempre tuve la postura que es un gasto innecesario sobre todo porque se usan para dirimir las internas en los partidos políticos, en la últimas PASO no se decidió mucho. Es más un gran plebicito que realmente lo que definen en los partidos políticos. Nunca voy a estar de acuerdo con las PASO como se están dando". AGRADECIMIENTO MUTUO A raíz de saludos y agradecimientos por parte de los oyentes, el Intendente municipal expresó "El agradecimiento es mutuo, es un gran acuerdo lo que estamos llevando adelante. Sabemos que nuestras medidas generan molestias, nunca nos hubiese gustado todo esto que se fue dando, como poner permisos para determinadas cosas. Siento mucho orgullo como han respondido los vecinos, siento mucho orgullo de la situación en la que estamos. Nosotros hoy nos podemos permitir hablar de algunas actividades que lamentablemente en otros lugares es muy complejo y eso es una ganancia de todos, de una visión conjunto que nos tiene en esta situación": Reynoso manifiesta que "Veo muy difícil mantener el arco en cero, ni siquiera poner barreras, nunca plantee de no recibir a alguien como si fuera recibir la pestesino que no me parecia lógico distribuir a lugares donde todavía el Covid no tiene circulación, sobre todo pensando en el personal de salud, pensando en que el 25% de los infectados es personal de salud. Con respecto a lo del convenio bienvenida sea la aclaración del Jefe de Gabinete y la confusión no fue solo de mi persona sino que tuvo que ver con que la interpretación no hacía diferencias (no lo dice el convenio) entre lugares y distintas fases y demás" ESCUCHA ESTA PARTE DE LA NOTA Próximo >