Cuarentena estricta: el Gobierno empezó a reforzar los controles para restringir la circulación y prepara un aumento de la ayuda social

Por Martín Dinatale A partir de hoy el Gobierno avanzará con un paquete de medidas tendientes a encarar la nueva fase del aislamiento obligatorio más restringido para mitigar el COVID-19 mediante un fuerte operativo de controles de seguridad en el AMBA, ajustes en los permisos del transporte público de pasajeros, nuevos giros de fondos a las provincias, un incremento del bono social para sectores vulnerables y empezará a instrumentar el nuevo esquema de 24 habilitaciones de trabajadores esenciales para circular por las calles. La mayor parte de los Ministerios quedarán involucrados desde hoy en la organización del nuevo esquema que cuarentena que regirá desde pasado mañana para un regreso a una cuarentena estricta en el AMBA hasta el 17 de julio. Y este nuevo esquema ajustado de aislamiento irá acompañado por un refuerzo de la ayuda social a diferentes sectores de la economía a lo largo de todo el país. Entre la batería de medidas que empezará a aplicar desde ahora el Gobierno figuran los siguientes ejes más relevantes: Certificados de circulación. Los 24 rubros de trabajadores esenciales con residencia en AMBA tendrán tiempo desde hoy a las 00 horas hasta el martes 30 de junio a las 23.59 para renovar sus CUHC (Certificado Únicos Habilitantes de Circulación) a través de la app CuidAR o en la página www.argentina.gob.ar/circular, reempadronandose así en el sistema. En esta oportunidad, los usuarios estarán obligados a informar el número de patente del vehículo en el que se movilizarán durante la cuarentena y/o el de la tarjeta SUBE que utilizarán para el transporte público, datos que anteriormente eran opcionales. Según explicaron a Infobae en la Jefatura de Gabinete el nuevo permiso contempla así el número de la SUBE para que queden registradas aquellas personas que están dentro del listado de trabajadores esenciales y pueden viajar en tren, subte o colectivos en el AMBA. No se bloqueará la SUBE para aquellas personas que por fuerza mayor tengan que salir a la calle y usar el transporte público. Pero desde el Gobierno analizan un cruce de datos para evaluar que en el caso de que esta conducta se reitere en una persona se analicen eventuales retenciones de la SUBE. Permisos especiales. El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció que con la nueva cuarentena estricta que determinó Alberto Fernández desde el 1 al 17 de julio habrá permisos especiales que durarán 24 horas para aquellas personas que no sean trabajadores esenciales. Así, estos van a funcionar como “permisos especiales” y tendrán validez por 24 horas y se podrán tramitar como máximo dos veces por semana. Son para los padres y madres separados, para aquellos que tienen que hacer trámites de urgencia, asistencia a familiares o personas que estén realizando algún tratamiento prologando de carácter de enfermedad que sí o sí tienen que concurrir a centros asistenciales. Actividades por jurisdicción. Por otra parte, el Ministerio de Producción que conduce Matías Kulfas estará habilitando en cada provincia otros permisos especiales para algunas actividades determinadas que estarán exceptuadas y se sumarán a la lista de 24 rubros de trabajadores esenciales. Pero en este caso, explicaron en la Casa Rosada, sólo se dará en casos muy excepcionales y en actividades que hacen al movimiento de la economía de una provincia. Esta habilitación acordada con la Jefatura de Gabinete deberá incluir el número de patente del vehículo con el que se dispondrá a realizar esta actividad exceptuada. Para esto se reunirán hoy al mediodía Santiago Cafiero y Kulfas. “La idea es atender especialmente por separado a las empresas que se encuentran en parques industriales y aquellas industrias que exportan pero sus trabajadores no están alcanzados en la lista de 24 actividades esenciales”, explicó a Infobae un funcionario de la Casa Rosada. Operativo de seguridad. El Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic dispondrá desde hoy un total de 1.200 efectivos de Gendarmería y Policía Federal en los diferentes accesos a la ciudad de Buenos Aires para llevar adelante los operativos de control. En tanto, habrá un número que hasta anoche no había determinado Frederic de efectivos de la Policía Federal que actuarán en los controles de estaciones de trenes y subtes para corroborar que los pasajeros que viajen sean los habilitados dentro de las 24 actividades de trabajadores esenciales. Accesos restringidos. Los accesos a la ciudad de Buenos Aires en esta nueva fase de cuarentena a partir de hoy serán mucho más rígidos y se reforzarán los controles en los 40 accesos vehiculares (20 habilitados y 20 semihabilitados) y en los 26 pasos peatonales dispuestos. También se dispondrán retenes internos en los puntos de mayor afluencia de autos. Además, la policía de la Ciudad realizará controles a usuarios de transporte público que serán dinámicos y rotativos en los distintos Centros de Trasbordo; corredores de Metrobus; ingresos al subte habilitados; y sobre las líneas de colectivo que circulan dentro de la Ciudad. Así, la presencia policial estará en los controles en 40 accesos vehiculares y 26 peatonales de ingreso a la Ciudad (27 permanecerán cerrados), controles en 6 retenes internos y rotativos en puntos de alto tránsito, controles en 8 corredores de Metrobus (en forma rotativa), controles en 8 Centros de Trasbordo (en forma rotativa), controles en 50 estaciones de subte (en forma rotativa) y controles en 137 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad (en forma dinámica y rotativa). La provincia de Buenos Aires también dispondrá de un operativo similar en diferentes puntos de tránsito de pasajeros con el apoyo de la policía bonaerense. En La Plata dijeron que habrá mayores controles en las rutas provinciales y en los municipios del conurbano. Bono social y fondos a municipios. Desde esta semana el Ministerio de Desarrollo Social entregará el bono especial de $3.000 a los beneficiarios de salarios sociales. De esta manera, allegados al ministro Daniel Arroyo confirmaron a Infobae que el bono adicional de $3.000 se aplicará en julio junto con el salario social de $8.500. Este beneficio extra que estará entregando el gobierno para encarar la nueva etapa de cuarentena obligatoria a los sectores vulnerables se destinará a 350.000 beneficiarios que no fueron incluidos en el IFE y que así recibirán el mes que viene un total de $11.500. A la vez, desde la Casa Rosada se acordó que duplicarán de $1.000 a $2.000 millones un fondo especial rotatorio para los municipios. Este fondo se concentra en comunas del conurbano y de diferentes puntos del país donde hay sectores vulnerables. Se utiliza para la compra de alimentos y artículos de higiene. Pago del IFE. El Gobierno ya cumplimentó la etapa de pago de la segunda cuota del “Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE) a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE). Pero en los próximos días se completará el pago a quienes ya tenían y habían informado CBU, según número de documento. Aquellos cuyo DNI termina en 4 (cobrarán hoy), en 5 (cobran el martes 30), en 6 (miércoles 1 de julio), en 7 (jueves 2), en 8 (viernes 3) y en 9 (el lunes 6). Además, la ANSES ya dispuso el calendario de pago de quienes recientemente ingresaron a su Web y validaron un CBU existente o cargaron uno nuevo. Desde el Gobierno aseguran que para la nueva etapa de cuarentena más restringida en el AMBA se está estudiando un rediseño del IFE para aplicarlo especialmente a aquellos sectores que más lo necesitan y en zonas donde los niveles de contagio de COVID-19 son más elevados. De esta manera, se tendrá en cuenta la ayuda en función a la movilidad limitada que tendrán muchos trabajadores de la economía informal y los monotributistas de baja categoría. De hecho, el presidente Alberto Fernández afirmó el viernes pasado que el IFE de $10.000 otorgado que ya se entregó en todo el país en dos oportunidades para unas 8 millones de personas, ahora se va a dar por una tercera vez en la zona del área metropolitana, Chaco y “algunas zonas de Río Negro” que no especificó. Con esto se apunta a los lugares donde los niveles de contagio de coronavirus son muy elevados. Fondos de ATN. Por otra parte, el Ministerio del Interior que lidera Eduardo Wado de Pedro entregará el miércoles una nueva partida de $15.000 millones de pesos para las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Con esta partida que se girará en julio restarán liquidar otros $15.000 millones en agosto para completar la totalidad de los fondos que la Casa Rosada dispuso en concepto de ATN para las provincias. Según la grilla de giro de ATN que el Ministerio del Interior envió a los gobernadores, las provincias más beneficiadas por este envío de partidas son: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Según se pudo saber, también hay otra partida de $60.000 millones que se deberá girar en lo inmediato desde el Ministerio de Economía para atender a las provincias en función de fondos que responden a créditos internacionales que había asumido la Argentina precisamente para ofrecer ayuda a las provincias. En total serán $120.000 millones los que enviará antes de fin de año la Casa Rosada a las provincias para ayuda en medio de la pandemia además de los fondos e insumos que fue girando desde marzo pasado. Plan Detectar. El Gobierno seguirá adelante con el plan de control en los barrios populares del conurbano y de la CABA para encontrar casos de COVID-19 y aislar a aquellas personas que presenten síntomas concretos. Según indicaron anoche a Infobae desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la semana pasada se realizaron 56.305 entrevistas a personas que viven en barrios populares del conurbano como parte del operativo Detectar. Allí se encontraron 1.160 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales 217 fueron confirmados. Así, con los operativos realizados la semana pasada el Ministerio de Salud bonaerense y los municipios del conurbano entrevistaron a 280.000 personas en el plan Detectar. Desde hoy este programa se intensificará en los barrios vulnerables de los municipios de Morón, Merlo, La Matanza, Lomas de Zamora, La Plata, Hurlingham, Berazategui, Lanús, San Martín, José C. paz, Avellaneda, Luján, Quilmes y Berisso. En la actualización de casos de COVID-19 que hizo anoche el Ministerio de Salud bonaerense se determinó que hasta ahora hubo 19.909 casos de coronavirus en toda la provincia de los cuales 3.946 se registraron en barrios vulnerables (19,82%) y hubo 44 fallecidos.