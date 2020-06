El análisis de Jorge Lanata sobre la cuarentena:

Tweet En un nuevo programa de Periodismo para Todos (PPT), el periodista Jorge Lanata analizó los 100 días que transcurrieron desde que el Gobierno decretó en marzo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz del avance del coronavirus en el país. Sin embargo, criticó las últimas medidas anunciadas con respecto a una nueva cuarentena más estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En un nuevo programa de Periodismo para Todos (PPT), el periodista Jorge Lanata analizó los 100 días que transcurrieron desde que el Gobierno decretó en marzo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz del avance del coronavirus en el país. Sin embargo, criticó las últimas medidas anunciadas con respecto a una nueva cuarentena más estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Es importante entender que una cosa es la pandemia y otra la cuarentena. La primera es de la naturaleza, del destino o de Dios, mientras que la segunda es de los gobiernos. La forma de comportarse frente a la pandemia es una cosa política, es técnica. El Gobierno quiere que las dos cosas sean lo mismo, porque si todo es lo mismo ellos no son responsables de nada. O sea, si vos quebrás o te cag... de hambre o enloquecés es culpa del destino, de la pandemia", dijo el conductor para dar comienzo a su editorial. Y continuó: "La mayoría de los políticos argentinos nunca tuvieron que garpar los sueldos, y las decisiones que el Gobierno tomó para esta nueva cuarentena tienen que ver con esto: los más pobres del país están recibiendo algo, una limosna, pero es algo. Los empleados del Estado y los políticos siguen cobrando lo mismo, ahora una gran parte de la sociedad quedó a la buena de Dios. Es loco porque se enorgullece porque dio un crédito con cero interés que después hay que pagar". En esa línea, el periodista mostró recibos de sueldos de los políticos más importantes. "Supongamos que viven de su sueldo, el Presidente gana $354.694, con descuentos le queda en $230.000. Cristina Kirchner cobra más que él y en mano tiene $212.000 y una pensión como viuda de $270.000. Además, le hizo un juicio al Estado por el haber como expresidente; si lo gana, cobrará aproximadamente 900 lucas por mes. Los ministros cobran entre $205.000 y $215.000". Según explicó, hay 4.500.0000 de beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y, por cada uno, cobran $3292 más un bono extra de $3 mil en marzo. "El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se anunció ese mes y se le otorgó a 8.800.000 y quedaron la mitad afuera que no recibieron nada. Lo que se anunció en marzo se terminó de pagar en junio. Los empleados del Estado cobraban, en promedio en 2019, $60.748, y hay áreas como AFIP, ANSES, PAMI y el INCAA donde el sueldo ahora en cuarentena, promedio y sin descuentos, es de $125.819. Después de esto hay media Argentina que no cobra nada o que cobra menos, o que cobra de pedo. La pandemia es una cosa y la cuarentena es otra", remarcó. Lanata además cuestionó la estrategia del aislamiento que lleva a cabo el Gobierno. "Extienden la cuarentena por 15 días para achatar la curva que se iba a achatar con la cuarentena de hace 15 días, para achatar la curva que se iba a achatar con la cuarentena de hace 30 días, para achatar la curva que se iba a achatar con la cuarentena de hace 45 días; y así", criticó. Y sostuvo: "Los datos de la realidad contrastan con la visión optimista de Alberto. El desempleo subió al 10,4% y la economía cayó 5,4% en el primer trimestre del año, antes del impacto de la cuarentena. Y el FMI, para la Argentina, proyecta una caída del PBI del 9,9%, casi el doble del promedio mundial". Por su parte, también cuestionó la relación que tiene Fernández con los medios. "Ahora el Gobierno se empieza a pelear fuerte contra los periodistas: ayer, Alberto escrachó a José Del Rio, de LA NACION, retuiteando a Alejandro Bercovich, que acusaba al diario de mentir con los datos de la crisis. Horas antes, Cristina publicó un nuevo video, con las caras de Mariana Fabbiani, Diego Leuco, Guillermo Lobo y Adrián Ventura". La semana pasada a Baby Etchecopar lo escracharon en la puerta de la radio y lo denunciaron 65 legisladores por violencia de genero. Antes estaba 678 en la tele. Ahora está en el poder, directamente". Por último, se preguntó sobre los efectos del encierro prolongado y abrió interrogantes que siguen sin resolverse. "Nos estamos volviendo locos. Divorcios, niños que sufren regresiones o que se autoagreden, mayor consumo de alcohol, violencia intrafamiliar. ¿Cuánto tiempo más de aislamiento social es tolerable a nivel psicológico? ¿Qué consecuencias tendrá a futuro?", planteó el periodista. Próximo >