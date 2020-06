Fuerte cruce de Roberto Ayala y Juan Carlos Tierno:

Tweet El ex ministro de Justicia de la provincia de La Pampa en tiempos del gobernador Carlos Verna y ex intendente de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno, hizo una dura publicación en las redes sociales en las que cargó contra Verna y también contra el ahora ex Jefe de Policía de La Pampa Roberto Ayala. El ex ministro de Justicia de la provincia de La Pampa en tiempos del gobernador Carlos Verna y ex intendente de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno, hizo una dura publicación en las redes sociales en las que cargó contra Verna y también contra el ahora ex Jefe de Policía de La Pampa Roberto Ayala. El ex ministro de Justicia de la provincia de La Pampa en tiempos del gobernador Carlos Verna y ex intendente de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno, hizo una dura publicación en las redes sociales en las que cargó contra Verna y también contra el ahora ex Jefe de Policía de La Pampa Roberto Ayala. Desde hace tiempo Tierno viene publicando duros artículos en los que se refiere a distintos funcionarios y ex funcionarios provinciales, como también a medios periodísticos. El fuerte cruce en el muro de Facebook de Tierno desnuda la feroz y ya histórica interna. Pero además, la llegada y el accionar del espía Alan Ruíz en La Pampa. Allí sostuvo textualmente en un posteo titulado como "Ayala, Verna y Alan Ruiz, Los Mandados", que "se ha producido el hecho avisado desde hace tiempo respecto al personaje Ayala ex ocupante del cargo de Jefe de Policía para mandados de Verna. Es importante para la sociedad si se animan a decir los mandados y los contactos que pueden haber tenido Ayala cuando Alan Ruiz ya retirado de La Pampa. Esto tiene que tomar nota unos cuantos que en funciones públicas o recibiendo prebendas aun en cargos importantes los mandan a hacer diligencias y Verna escondido. Esa impunidad no es eterna y tarde o temprano les trae consecuencias, tomen nota incluidos varios que están en puestos judiciales". DURISIMA RESPUESTA DE AYALA: "VIEJO RESENTIDO" El ex Jefe de Policía de La Pampa Ayala, respondió fuertemente: "A Alan me lo presentaste vos, viejo resentido. Te jactabas de la gente que habías traído de Bs. As. a solucionar los problemas de los pampeanos, que dicho sea de paso, nunca lograste. Por más que patalees, delincuente patentado, nunca vas a opacar la figura de nuestro gran líder Carlos Verna, que bien arrepentido debe estar de haberte brindado todo como lo hizo. Y si no te respondí antes, fue solamente por consideración al cargo que ocupaba. Espero que cuando me cruces personalmente, seas capaz de decirme algo, ya que hasta el momento lo has evitado. Los hombres no deben insultar, provocar ni desafiar por las redes sociales, menos aún con tan pocos seguidores, porque es como rezongar solo". Próximo >