Trenque Lauquen | Denuncian penalmente a dirigente de “Barrios de Pie”

Karina Heim, máxima referente de movimiento "Barrios de Pie" en Trenque Lauquen fue denunciada por un grupo de integrantes de la propia agrupación que comanda en la UFI N° 5 de la ciudad. Las denunciantes sostienen que eran obligadas a trabajar en su comercio particular, una rotisería, y en su domicilio, en diversas tareas. Además, denuncian que la dirigente les retenía un porcentaje del aporte percibido a través de Barrios de Pie y las exponía constantemente a situaciones de maltrato, que quedaron de manifiesto en audios de whatsapp incluidos en la denuncia. Según pudo saber Cuestión Política, en las fojas de la denuncia se reúnen alrededor de 250 descripciones de audios y videos, además de otras pruebas. Fuentes consultadas, incluso, no descartan que la fiscalía opte por incluir a nuevos actores en lo que podría considerar un delito de "Asociación Ilícita". Según trascendidos, Heim trabaja en el territorio como articuladora del área de la Subsecretaria de Desarrollo Humano municipal que coordina, Cristina Ferster. Algunas de las tareas que desempeña son entrega de leña, garrafa social y otro tipo de asistencia a los sectores vulnerables. Las denunciantes aseguran que todo este tipo de acciones se organizaban sin ninguna transparencia ni criterio y que incluso muchos vecinos y vecinas eran privados de estos beneficios por cuestiones políticas y personales. "A las tareas del comedor del Barrio Fonavi se sumó la tarea de servicio doméstico, limpieza de su domicilio particular, transportar pedidos de la Rotisería 'La abuela Emilia', en vehículos particulares de la persona designada, sosteniendo gastos de combustible y no siendo pagos", sostiene apenas una de las declaraciones que pueden encontrarse en la denuncia presentada ante la UFI Nº 5 de Trenque Lauquen, a cargo del Fiscal Manuel Iglesias. Las denunciantes también sostienen que Heim organizaba ventas de rifas reiteradas veces con un costo de $50, por lo cual no entregaba los premios y se beneficiaba del monto recaudado.