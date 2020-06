El funcionario de Tigre y el subsecretario porteño que violaron la cuarentena para jugar al padel tuvieron que dejar sus cargos

Tweet Se trata de Fernando Lauría, hasta hoy secretario general del Municipio, y Luis Lobo, del área de Deportes. Ayer otras 15 personas quedaron detenidas por romper el aislamiento Se trata de Fernando Lauría, hasta hoy secretario general del Municipio, y Luis Lobo, del área de Deportes. Ayer otras 15 personas quedaron detenidas por romper el aislamiento El intendente de Tigre, Julio Zamora, echó a un funcionario municipal que el fin de semana protagonizó un escándalo: fue a jugar al pádel a un club de Pilar en medio de la cuarentena estricta que rige en el Área Metropolitana por la pandemia de coronavirus. Se trata de Fernando Lauría, hasta hoy secretario general y de Economía de Tigre. Fue una de las 16 personas que quedaron detenidas por la Gendarmería el domingo en el Club Atlético Pilar luego de que un vecino realizara una denuncia anónima a la línea 134. Durante el operativo, ordenado por el juez de Campana Adrián González Charvay, también se secuestraron cinco vehículos. Además de Lauría, fueron detenidos el coordinador de la escuela municipal de tenis, Claudio Herrera, y varios particulares: Jorge Marcelo García, Jorge Francisco Correa, Matías Ezequiel Maidana, Jonatan Marcelo Correa, Daniel Fabián Córdoba, Adrián Chanteiro, Alfredo Drago, Felipe Llerena, Francisco Ulloa, Ignacio Amuñi, Gustavo Melnyk y Sergio Torres. Fernando Lauría Lauría no habría sido el único funcionario que estuvo en el lugar. El presidente del club, Marcelo Pérez, aseguró que el ex tenista y actual subsecretario de Deportes porteño, Luis Lobo, también participó de una suerte de mini torneo. Además, ubicó en el lugar a Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri. Hoy, Lobo presentó su renuncia pero aclaró que no participó del torneo. “Por respeto a la ciudadanía y ante la responsabilidad que significa ocupar un cargo público es que he tomado esta decisión”, detalló en su carta de renuncia. Por lo pronto, la Justicia incautó videos de las cámaras de seguridad para corroborar si hubo más personas que violaron la cuarentena y realizaron una actividad que está prohibida en medio del distanciamiento social y obligatorio. El directivo de Pilar, en cuyo predio se encuentran las canchas “La Palmera”, concesionadas a una empresa privada, lamentó lo ocurrido y sostuvo que el lugar de 14 hectáreas del club, que incluye un colegio, permanecía cerrado, y responsabilizó a las personas a cargo de la concesión. ”Me confirmaron que estuvieron ahí”, indicó Pérez a Radio 10 y radio Colonia, ante la consulta sobre la eventual presencia de Frigerio y Lobo. Desde entorno del ex funcionario, y ante la consulta de Infobae, afirmaron que “no jugó ni estaba anotado en ningún torneo”. ”Nosotros no organizamos ningún evento. Solamente tenemos accesos abiertos porque por responsabilidad social habilitamos el predio al personal de SAME. No tenemos a la persona de vigilancia en este momento por un tema de salud. Pero están todas las imágenes de cámaras a disposición de la Justicia”, explicó el presidente del club de Pilar. Este lunes, Lauría utilizó las redes sociales para hacer su descargo y aseguró que presentó su renuncia “por los hechos acontecidos en el Club Atlético Pilar”. “Mi socio me dijo que había alquilado algunas canchas debido a que hace más de 100 días que el mismo (el club) se encuentra cerrado y se nos genera una pérdida enorme”, publicó, y pidió disculpas a la comunidad de Tigre. Con este último ejemplo, los casos donde se hallaron personas rompiendo la cuarentena se repiten. El último que llamó la atención fue el de un grupo de hombres y mujeres que se reunió en pleno centro porteño y realizó una fiesta de música electrónica en una mueblería. El pasado sábado, la Policía de la Ciudad desarticuló el evento con la sospecha, además, de que se iban a comercializar drogas sintéticas. En Mendoza, una violación de la cuarentena tuvo como protagonista a una funcionaria del municipio de La Paz, Isabel Mercado, cuando se difundieron videos de su participación en una fiesta de cumpleaños. En Santa Cruz, en tanto, dos primos de un intendente organizaron una fiesta y golpearon a una policía hasta dejarla inconsciente. Harold Omar Casarini, el primo hermano del intendente de Perito Moreno, Mauro Casarini, fue detenido e imputado a mediados de mayo por el delito de agresión y resistencia a la autoridad, después de noquear de un golpe y hospitalizar a una mujer policía que iba a labrarle un acta por la infracción del cumplimiento de cuarentena obligatoria a raíz de la pandemia de coronavirus. < Prev Próximo >