Barlovento 2020: Volver a encontrarnos

La Directora de Cultura de Rivadavia Laura Montero pasó por el aire de Master FM 102.1 y nos contó como se desarrollará hasta el mes de octubre el Desafío Barlovento 2020. LA CULTURA EN TIEMPOS DE COVID19 "Como a todos la pandemia nos ha hecho mella, es algo global que nos ha tocado atravesar. Estamos tratando de hacer algunas cosas, hemos echado mano a la virtualidad para poder hacer esas cosas y poder seguir trabajando. Desde la virtualidad y desde el uso de la tecnología tratamos de seguir. Hemos tenido que modificar muchas cosas pero sabemos que la cultura es una herramienta importante en este aislamiento que no toca vivir". "Tenemos que estar atentos a estas instancias de cambios haciendo una adaptación continua. Ya vamos para 3 meses sin talleres ni actividades. Estamos trabajando enfocados en que nuestro distrito esta atrtavesando una semi normalidad, ir viendo como podemos reincorporar algunas actividades. Deseamos tener las premisas de encuentro, solidaridad, identidad, experiencias compartidas aunque sea con otros instrumentos" agrega Montero BARLOVENTO 2020 "Este lunes a las 10 de la mañana los 12 distritos que compratimos la edición 2020 lo hemos lanzado juntos. Esta es una edición distinta, a distancia, virtual. Estamos proponiendo un programa participativo y no competitivo que sirva para el impulso, el registro y la divulgación de las piezas creadas por los participantes con el fin de incentivar sus prácticas culturales, que mitigue un poco los efectos de este aislamiento y la crisis general por la que estamos atravesando" dijo la Directora de Cultura en la charla con el periodista Ricardo Novo. Montero cuenta que vienen hace ya dos meses trabajando en la concreción de Barlovento y que no se ha sacado ninguna actividad sino que se han modificado para que los participantes puedan tener su momento en forma virtual "Creo que vamos a ganar en esta edición en algunas cosas porque todo el trabajo que se va a dar hasta octubre nos va a permitir mostrarlo más en toda la provincia. Por eso invito a todos los rivadavienses a participar de este histórico desafío Barlovento". Si tenés 55 años o más y te gusta tejer, cantar, bailar o realizas alguna actividad donde te destaques, esta es tu gran oportunidad para mostrar lo que sabes hacer. Podes inscribirte a partir del martes 30 de junio, comunicándote a los siguientes teléfonos: • Casa de la Cultura: (02337) 404346 • Laura Montero: (02392) 689134 • Nidia Feu: (02392) 493831 También podes enviarnos un mail a cultura@munirivadavia.gob.ar. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA