El Presidente de Independiente Juan Carlos Boccaleri (H) estuvo en los microfonos de Master FM "Venimos con todo, estamos aprovechando el parate del fútbol y la pandemia para hacer inversiones en la cancha donde le estamos metiendo trabajo" expresó. El Presidente de Independiente Juan Carlos Boccaleri (H) estuvo en los microfonos de Master FM ILUMINACION DE LA CANCHA PRINCIPAL "Para mi el tema de levantar las columnas es un paso fundamental porque era un inversión importante de alrededor de $ 100.000, eran columnas muy grandes, había que conseguir la grúa adecuada y bueno ya están levantadas, con la base, todo listo. Ahora falta lo más importante porque la inversión de las luces y bastante más grande que lo que se invirtió en las columnas pero este es un paso importante". Boccaleri agregó " Son columnas barbaras, el hombre de la grúa me dijo que la verdad son espectaculares, son de por vida" Consultado por el periodista Ricardo Novo sobre que tipo de reflectores llevarán, el Presidente del "rojo" dijo "Estamos buscando presupuestos, tenemos que hablar con algún ingeniero para ver que tipo de luz lleva pero la idea es poner LED que es lo que se esta usando ahora. Para hacer una buena inversión buscamos que sea ese tipo de luz así queda bien y con lo último que se pueda colocar. Queremos poner minimo dos reflectores por columna que tienen unos 13,5 metros de altura". Quien fuera jugador de Independiente y Campeón de la Liga con el club dijo que la idea es organizar, cuando venga el tiempo lindo, torneos de fútbol infantil que duren todo un fin de semana y que se puedan jugar partidos por la noche "Siempre hemos ido a muchos campeonatos que si nosotros organizamos uno esos clubes no dudarían en venir, apuntamos a eso" LAS OBRAS EN LOS VESTUARIOS "Esto es un deuda pendiente porque hace varios años que no se les hacía mantenimiento sobre todo en el vestuario visitante que tenía paredes con humedad, hicimos alguna reforma en la salida del vestuario , es el único que no tiene calefacción y la idea es calefaccionarlo sobre todo para los chicos que en pleno invierno cuando se juega el torneo no pasen frío al cambiarse. La idea es hacer todos los revoques a nuevo y luego pintar todo" manifestó Cali en Master FM. El dirigente rojo agregó que se esta remodelando además todo el frente del estadio Anselmo Lobo "Estamos arreglando el portón que es toda una institución, hacía mucho que no se abría y lo acomodamos, se esta haciendo una rampa de accesibilidad y varios arreglos más que nos permite este parate del fútbol". Dato: Desde febrero a la fecha Independiente sumo 200 nuevos socios y la inscripción continua abierta. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA LAS IMÁGENES