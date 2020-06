Berni y la nueva cuarentena: “Este no es el último esfuerzo”

Tweet Así lo aseguró el funcionario provincial quien además remarcó que cuando el aislamiento finalice habrá orgullo por lo realizado. Así lo aseguró el funcionario provincial quien además remarcó que cuando el aislamiento finalice habrá orgullo por lo realizado. El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni aseguró que “éste no es el último esfuerzo” que se le va a solicitar a la sociedad para combatir la pandemia. Si bien reconoció que “la gente está cansada” luego de más de 100 días de aislamiento obligatorio, expresó que “estamos ante una situación imprevista y no deseada, donde el único responsable es un virus, y la solución, mientras no haya una vacuna, es la cuarentena”. Asimismo, aseveró que “la cuarentena lo único que hizo fue hacer un paréntesis en la actividad delictual los primeros 30 o 40 días. Luego, se dio una ola de delito de supervivencia, que es una consecuencia de los problemas económicas que nos está trayendo la pandemia”. En esa línea, agregó que “la prueba de nuestra generación es esta pandemia, y el ver cómo la atravesamos. Cuando esto pase miraremos para atrás y nos daremos cuenta de cuánto esfuerzo colectivo hicimos”. Por último, Sergio Berni sentenció: “Vamos a salir de esta cuarentena y tener el orgullo de mirar para atrás y decir que lo hicimos de la mejor manera posible. Y el Estado va a estar ahí para ayudar a todos aquellos que la pasaron mal. De eso no tengo dudas”. Próximo >