Una menor de edad fue trasladada desde Buenos Aires escondida en la caja de una camioneta hacía La Pampa

Un gravísimo hecho se detectó en las últimas horas en General Pico. Los involucrados permanecen en aislamiento preventivo. Un gravísimo hecho se detectó en las últimas horas en General Pico. Los involucrados permanecen en aislamiento preventivo. En las últimas horas la policía de General Pico tuvo que intervenir ante un grave hecho acontecido en la ciudad, protagonizado por un joven de 24 años, que logró trasladar hasta aquí a una menor bonaerense de 14 años sin que las fuerzas de control se dieran cuenta. Esta curiosa pero no por eso lamentable situación se gestó cuando este joven, que pertenece a un negocio de venta de bicicletas, viajó a Buenos Aires en el rodado de su patrón, a buscar repuestos o partes de bicicletas para la venta o reparación de las mismas. Lo hizo con la correspondiente autorización para transitar ya que es persona exceptuado dentro de a cuarentena, al regresar fue controlado en el puesto caminero del límite de La Pampa y Buenos Aires, sin percibir el personal policial (del puesto González Moreno) que, entre los bultos que estaban en la caja del utilitario había una menor escondida. Ya en el domicilio de este joven piquense, se advirtió la presencia de la chica lo que motivó la intervención policial constatado todo lo antes dicho. Inmediatamente los dos jóvenes quedaron aislados, se puso en marcha el protocolo vigente por el COVID 19 por parte de epidemiología provincial, intervino personal de Comisaría Cuarta, todo fiscalizado por el doctor Armando Agüero, ya que entre lo grave de las transgresiones hechas está el traslado de la menor de edad. Trascendió que entre ambos hay una relación amorosa desde hace un año a esta parte y que la familia de la chica de 14 años sabía de la misma y también estuvo de acuerdo que el novio piquense la pasara a buscar por su domicilio en la ciudad de Salto (provincia de Buenos Aires) para traerla a La Pampa. La menor aceptó todo, especialmente la forma en que la iban a trasladar, ya que de haberlo hecho como corresponde (con el permiso correspondiente) seguramente nunca habría llegado al domicilio de aquí con el joven sino que inmediatamente habrían sido puesto en cuarentena obligatoria, como están ahora. Salto, es una de las ciudades bonaerenses donde la circulación del virus es importante con unos cuarenta casos positivos registrados. Pero está claro que en este caso en particular, no sólo está la imprudencia en cuanto al contagio que, por todos los medios se intenta evitar en La Pampa, sino que es una menor de edad la que fue traída escondida en una camioneta. Vía : La Reforma