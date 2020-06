Avanza la reforma de Kicillof y los afiliados a IOMA ya no podrán elegir a su médico

Tweet El IOMA mantiene fuertes discusiones con los profesionales de la salud en el intento de la gestión de Axel Kicillof de establecer un nuevo y polémico sistema de prestación. Los médicos platenses encienden las alarmas. El IOMA mantiene fuertes discusiones con los profesionales de la salud en el intento de la gestión de Axel Kicillof de establecer un nuevo y polémico sistema de prestación. Los médicos platenses encienden las alarmas. El conflicto entre el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) y la Agremiación Médica Platense (AMP), que agrupa a los profesionales de la salud de la ciudad de las diagonales, sigue escalando día a día. Desde que Homero Giles asumió como presidente de la entidad estatal, el gobierno provincial intenta imponer un cambio polémico y sustancial en el sistema prestacional: actualmente cada afiliado elige libremente a su médico, pero la gestión de Kicillof pretende que sea la propia entidad asistencial la que decida con quién y en dónde se debe atender cada paciente. Actualmente, la forma de cobertura del IOMA permite que el afiliado elija con quién atenderse para que luego la obra social pueda abonar al profesional sus honorarios correspondientes, que son presentados a través de la AMP, que oficia de entidad intermedia. A su vez, desde la institución que agrupa a los médicos plantean permanentemente la regularización y actualización de los honorarios que los distintos agremiados deben recibir. Sin embargo, desde hace poco más de tres meses, las autoridades del IOMA llevan adelante acciones poco felices que, durante los últimos días, se tornaron persecutorias. Con el objetivo de dañar la relación con los profesionales de la salud, el IOMA sostiene una abultada deuda con la AMP que acarrea desde la gestión anterior y que se incrementó con la actual. En esa línea, la gestión no otorga a los médicos una actualización de honorarios desde hace ocho meses ni avala un aumento del copago desde hace dos años. A esto, se le suma una reciente denuncia penal que no sólo involucra a la AMP sino que se direcciona a doce médicos que, según denuncian, habrían realizado un facturación apócrifa. Sin embargo, desde la entidad que agrupa a los profesionales han advertido que, como figura en el convenio firmado entre las partes, su tarea no es la auditoría, sino de quien paga las prácticas, es decir, de IOMA. Como contracara, el IOMA ampara dentro de su gestión a la gran mayoría de los funcionarios denunciados por estafas y corrupción de los gobiernos de María Eugenia Vidal y Daniel Scioli. Además, nombró a otros tantos cuestionados por fundir diversas instituciones. LA PANDEMIA, MÁS DESENCUENTROS En el contexto de la pandemia, la AMP presentó un plan de contingencia para que los médicos no viesen afectados tan profundamente su fuente de ingresos. El mismo fue planteado en relación a la facturación promedio de cada médico y contemplaba un plus de insalubridad para aquellos profesionales que realicen prestaciones durante la pandemia. Las respuestas sobre esto nunca llegaron, si bien se sostuvieron algunas reuniones, las mismas fueron de carácter dilatorio y esquivaron la concreción de soluciones. Como consecuencia, en los próximos meses miles de médicos prácticamente no percibirán ingresos debido a la disminución de prestaciones por la cuarentena. También señalaron que, desde el comienzo de la pandemia, se intentó solucionar con el IOMA diferentes complicaciones existentes en la modalidad de prestación, como la realización de recetas o la percepción de honorarios por consultas a través de canales electrónicos o telefónicos. Pero la entidad no obtuvo respuesta alguna. Como contratara, crecen las suspicacias en torno a la figura de Homero Giles, el titular del IOMA formado académicamente en Cuba que tendría un emprendimiento comercial y privado de este tenor: una app para consultas médicas. LA PAMIZACIÓN, UN PELIGRO LATENTE Son muchos los profesionales que vienen advirtiendo sobre el peligro del nuevo sistema que imitaría al del PAMI y que el IOMA habría iniciado un plan para la adquisición de clínicas exclusivas para sus afiliados. De esta manera los afiliados del IOMA no tendrán la chance de elegir dónde y con quién atenderse. Esto representaría una disminución en la calidad de atención, que incluye además la obvia posibilidad de demoras. En dicho caso, el IOMA impondría el valor de las prestaciones y las condiciones de las mismas y el médico perdería el poder de representación y negociación que al día de hoy es realizado por la AMP. Cabe destacar que, en caso de caerse el convenio entre la AMP y IOMA, y que el gobierno de Kicillof continúe avanzando con la pamizacion del sistema, muchos médicos que en este momento atienden en sus consultorios particulares, ya no podrán hacerlo por la obra social provincial. De manera tal que los afiliados, al tener que concurrir a determinados lugares de atención, generarán una saturación del sistema debiendo finalmente abonar en forma particular y privada a médicos que no pertenezcan al sistema. Ante esto, la Agremiación Médica Platense, en forma conjunta con otras entidades, brindará el próximo lunes una conferencia de prensa donde expondrá la situación. Asimismo, el martes se prevé la realización de una caravana de autos entre médicos y afiliados que quieran defender el derecho de elegir con qué médico atenderse. Vía: REALPOLITIK.com.ar