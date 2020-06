El partido de Lopérfido denunció penalmente a Guazzora por sus dichos sobre silobolsas

Tweet "Estamos convencidos de que los ataques a productores agropecuarios no son hechos aislados, y estamos dispuestos a denunciar a los responsables y acompañar a los perjudicados", expresaron desde Mejorar. "Estamos convencidos de que los ataques a productores agropecuarios no son hechos aislados, y estamos dispuestos a denunciar a los responsables y acompañar a los perjudicados", expresaron desde Mejorar. El Partido Mejorar, que conducen Yamil Santoro y Darío Lopérfido, denunció penalmente a Ezequiel Guazzora por “instigación a cometer delitos” tras su llamado en redes sociales a romper silobolsas de productores agropecuarios. La denuncia fue presentada desde Mejorar, representado por los abogados Jorgelina Ferreyra y el mismo Santoro, con el apoyo de Fundación Apolo y patrocinio del doctor José Magioncalda, abogado y presidente de la Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil. En el texto, señala que la acción de Guazzora, quien también increpó a Baby Etchecopar y a Luis Majul, encuadra en la figura del Artículo 209, por lo cual al periodista le cabría una prisión de dos a seis años. “Estamos convencidos de que los ataques a productores agropecuarios no son hechos aislados, y estamos dispuestos a denunciar a los responsables y acompañar a los perjudicados”, expresaron desde el partido. “Los ataques a la propiedad privada no pueden pasar desapercibidos por la Justicia“, aseguraron. El bloque asegura que Guazzora borró los videos originales, sin embargo en YouTube todavía puede encontrarse el material de la polémica. En el dia de hoy, hemos denunciado penalmente al Sr Ezequiel Guazzora por el delito de instigación a cometer delitos, por su llamado en redes sociales a atacar y romper silobolsas.#NoteroKDenunciado pic.twitter.com/6bKmABGFV0 — Partido Mejorar (@mejorar_arg) June 30, 2020 Próximo >