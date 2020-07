Francisco Del Riego quedó libre de Ferro de Pico

Tweet Se terminó el contrato y Ferro liberó a los futbolistas profesionales y a su director técnico, Mauricio Giganti. Entre los players figura el arquero de América que ahora buscará nuevo rumbo. Se terminó el contrato y Ferro liberó a los futbolistas profesionales y a su director técnico, Mauricio Giganti. Los contratos estaban firmados hasta el 30 de junio, excepto los de Cristian Canhue y el delantero, Nicolás Servetto. Para el resto del plantel el contrato cerró este martes 30 de junio. Ante la incertidumbre de lo que ocurrirá con el fútbol en Argentina y la no confirmación si se jugará o no por el ascenso, la institución pampeana no renovó ningún contrato y a partir de hoy los jugadores quedarán libres. Estos serían los futbolistas que cerraron el contrato con Ferro: Francisco Del Riego, Maximiliano García, Pablo Agüero, Nelson Benítez, Alan González, Federico Paulucci, Sebastián González, Agustín López, Emanuel Morete, Ezequiel Riera, Lautaro Ceratto, Gonzalo Parisi, Joaquín Vivani, Gastón Sánchez y el técnico Mauricio Giganti. Vía: PampaDeportiva Próximo >