Una familia de América vivío momentos de terror cuando varios sujetos quisieron entrar en su domicilio se presume con la intención de robar cuando ellos se encontraban en el interior de la vivienda. Silvia "Chivi" Després contó en Master FM en primera persona la fea situación que les tocó vivir. Una familia de América vivío momentos de terror cuando varios sujetos quisieron entrar en su domicilio se presume con la intención de robar cuando ellos se encontraban en el interior de la vivienda. La familia Devaglia-Després vivi en calle Los Aromos en un terreno pegado a la reconocida Parrilla Cheroga en el Barrio Las Quintas de América un sector de la ciudad que se ha desarrollado con mucha construcción de casas. La mujer dijo que "Anoche (lunes 29) el nene más chico (3 años) se durmió temprano, me fui a la habitación mía con él y Darío (esposo) se quedó con el nene más grande de 8 años. En un momento me dice - sentí un ruido - no le dimos bolilla porque pensamos que era el cachorro que es de los nenes. Eran las 11:10 u 11:15 hs de la noche, vuelvo para la habitación y en eso el nene chiquito es como que se quiere despertar y bajo el tele, cuando le bajo al tele siento que hablan en la ventana que justo da a la cama, le bajo del todo al tele, me quedó en silencio y escuchó que dicen -dale abrí, dale entra - le meten los dedos al postigo por abajo para hacer fuerza. Salgo para el living a buscar a Darío, él viene y si en ese mismo momento querían abrir las dos ventanas y ahí nos dimo cuenta que eran varios". Després sigue contando que llaman a la policía y que la policía que la atiende por los nervios no le entendía la dirección que le daba "logro calmarme, le digo la dirección y me mandan el móvil, habrá tardado entre 5 a 7 minutos pero para nosotros fue una eternidad. En ese momento en que estoy hablando y grito siento que dicen más fuerte - dale dale entrá - Me doy cuenta que querían entrar si o si cueste los cueste. Ellos nos estaban escuchando, porque el nene lloraba, yo gritaba, Darío gritaba así que querían entrar a pesar de que había gente". La mujer recuerda la situación vivida y dice "agarre los nenes y los escondí en el vestidor porque pensé que los primero que iban a agarrar iba a ser los nenes, lo que atine a hacer era esconder los nenes. Siguieron intentando, daban la vuelta a la casa. Generalmente quedan todas las luces prendidas, la única que apagamos es la luz del frente porque tenemos la luz de la calle. En ese momento la prendemos y vemos que pasan dos por el frente, a los dos o tres minutos llegó la policía y se ve que ellos se fueron". Silvia le cuenta al periodista Ricardo Novo que tienen un grupo de WhatsApp con los vecinos del barrio y que en ese grupo comentaron que escucharon de los dos lados, de atrás y de adelante que pasaba gente corriendo". "En un momento cuando ya la policía esta revisando en el patio veo que uno cruza por las plantas que tiene mi suegro en la parrilla para el terreno de enfrente que es el terreno de la familia Vera. Ahí le pegue el grito a la policía que salío a buscarlos pero no los encontró". Després agregó en Master FM que nunca espero vivir una situación así, que es la primera vez que les ocurre algo así y que "América ya no es lo mismo, estamos en cuarentena, ya no estamos en el mismo América que era. Tenemos que cuidarnos entre todos. Por eso anoche mande en el grupo del Barrio un alerta porque si no pudieron entrar en casa quizás intenten entrar en otra casa. Gracias a Dios no entraron". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA