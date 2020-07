Cámara de Diputados: todos los bloques consensuaron mantener la actividad y acordarán los próximos temas a debatir

Tweet Los jefes de todas las bancadas analizaron la situación después del contagio de Julio Sahad. Se decidió realizar hisopados a 19 legisladores. El jueves definirían cómo serán las sesiones Los jefes de todas las bancadas analizaron la situación después del contagio de Julio Sahad. Se decidió realizar hisopados a 19 legisladores. El jueves definirían cómo serán las sesiones Por Analia Argento A distancia y con el seguimiento uno a uno de los diputados que tuvieron que realizarse el hisopado para saber si se contagiaron o no de coronavirus. Así fue la reunión informal de jefes de bloques en la Cámara baja junto con el presidente Sergio Massa para empezar a conversar cómo sigue la agenda parlamentaria y si se renueva el protocolo de funcionamiento remoto. Hubo consenso para mantener activa la Cámara de Diputados en esta nueva etapa de aislamiento que se extenderá hasta el 17 de julio por el COVID-19. En el Senado también se mantienen guardias mínimas y el funcionamiento remoto de comisiones. Primero Massa informó cuál es la situación sanitaria y los hisopados que se hicieron en el día de hoy entre diputados y personal de la Cámara. Aunque hay secreto médico, contó que optaron por realizar el tests a 19 legisladores y a 6 empleados. Tres participaron de esa reunión virtual y manifestaron no tener ningún síntoma: Cristian Ritondo que se realizó el test el lunes pero no recibió aún el resultado; José Luis Ramón que contó contento que le dio negativo y Romina del Plá que acababa de recibir a los técnicos que le hicieron el hisopado en su domicilio. Todos están aislados después de que se confirmara que el diputado Julio Sahad, de La Rioja, dio positivo. Sahad estuvo en forma presencial en la sesión de casi diez horas de la semana pasada. Por Juntos por el Cambio participaron Mario Negri desde Córdoba; Alvaro González, Ritondo y Maximiliano Ferraro. Nicolás del Caño y Del Plá por la izquierda; Ramón por Unidad y Equidad Federal y Eduardo ‘Bali’ Bucca por Consenso Federal. Por el Frente de Todos estuvieron Massa, Máximo Kirchner, Cecilia Moreau, Cristina Alvarez Rodríguez y los secretarios Juan Manuel Cheppi y Rodrigo Rodra. Por el Movimiento Popular Neuquino estuvo Alma Sapag. Desde Juntos por el Cambio propusieron retocar el protocolo de funcionamiento y pidieron conocer la agenda que planteará el Ejecutivo antes de acordar una prórroga de las sesiones remotas por otro mes. Insistieron además con sesiones presenciales aunque coincidieron en que estas semanas la situación es más complicada. Pidieron tener más certezas de cuántos legisladores y personal pudo haberse contagiado el jueves en la última sesión antes de tomar alguna decisión. Julio Sahad, el diputado que se contagió de coronavirus y había estado en la sesión de forma presencial Negri propuso que las comisiones sigan trabajando con la modalidad informativa y una vez que esté acordado el protocolo que se firmen los dictámenes. De esa manera el Congreso seguiría funcionando en forma de teleconferencia y no se frenarían los proyectos en discusión. En ese sentido, las fuentes de todos los partidos coincidieron en calificar la charla como una reunión con “buen espíritu”. El jueves habrá una nueva reunión en la que Juntos por el Cambio haría su contra propuesta para el protocolo en el marco de la nueva realidad de mayor circulación del virus en AMBA que hizo volver a Fase 1 las restricciones. Ante el pedido de sesiones presenciales para los proyectos conflictivos, el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, hizo un gesto hacia la oposición: ofreció lugares que ocuparían diputados del oficialismo para que Juntos por el Cambio pueda tener más legisladores presentes en el recinto. Negri le respondió que no era ese el planteo sino que hay iniciativas que requieren una mayor discusión. Cristian Ritondo, Mario Negri y Álvaro González, de Juntos por el Cambio Massa anticipó la agenda del oficialismo: un proyecto de moratoria impositiva para pymes y una ampliación presupuestaria para el pago de jubilaciones, aportes ATP para el pago de sueldos y el Ingreso Familiar Extraordinario. También sumó iniciativas de la oposición como declarar la emergencia con beneficios impositivos para el turismo, gastronómicos y hotelería que impulsan entre otros el radical Alfredo Cornejo y Ritondo y el proyecto para frenar desalojos por alquileres de locales comercial. Del Plá y Del Caño reclamaron una agenda vinculada a “defender a los trabajadores, jubilados y desocupados” e incluso pidieron avanzar con un impuesto a las grandes rentas y fortunas, centralización del sistema de salud, prohibición de despidos y suspensiones con rebaja salarial, además del aborto legal que ya el presidente Alberto Fernández dijo que no enviará al Congreso hasta no salir de la pandemia. Ambos insistieron en discutir temas sin condiciones a lo que Ritondo les respondió que en su caso no tienen problemas para sesionar en forma remota o presencial porque de cualquier modo tienen 100% de presencia, son dos diputados y pueden participar de la sesión físicamente siempre que lo deseen como jefes de sus respectivos monobloques. Romina del Pla y Nicolás del Caño Al respecto, los representantes del interbloque de Juntos por el Cambio repitieron que es necesario que los temas que lleguen al recinto tengan total acuerdo de todos los bloques y pidieron "una negociación de buena fe". Pero no cerraron ningún tema ya que la UCR, el PRO y la Coalición Cívica debatirán puertas adentro y por separado sus posiciones antes de llevar el jueves una en común. La negociación a la que hacían referencia es excluir debates de alta conflictividad como la expropiación o la Bicameral de investigación de los créditos de Vicentin y el llamado aporte extraordinario a las grandes fortunas. El resto de los bloques no pusieron condiciones a las sesiones a distancia. Ninguno planteó que se cerrara el Congreso sino sólo mantener las medidas de desinfección. Y Bucca, que es médico, sugirió ampliar los testeos en el Parlamento, algo que pidió en su momento para toda la sociedad.