José Perkins vive en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, y es productor agropecuario. Hace 4 años que siembra trigo, soja y maíz en campos alquilados (400 hectáreas) y antes fue mayordomo en campos grandes "de zonas duras y productivas donde falta desarrollo", como el sur de Córdoba y alguna parte de San Luis. Se hizo conocido en la redes porque este semana se viralizó un video suyo donde mezcla crítica social de actualidad con humor. Nos sorprendió y por eso lo entrevistamos. -¿Cuándo empezó a hacer esos videos que circulan por todos lados? -Hace un mes. -¿Para qué, por qué? -Porque quiero que la sociedad despierte, que haga valer sus derechos. Acá no hay grieta. Sólo nos dividimos en dos: los que están dentro de la fiesta y los que la pagan. -¿Cómo se le ocurrió ese formato? -La gente está anestesiada. Solo mira lo que le causa gracia, así que es una forma de comunicar. -¿Qué comentarios le han llegado? -Matan al mensajero pero no al mensaje. Se han puesto a investigar si estoy en el Veraz, si debo impuestos o a ver qué pueden encontrar para difamarme y han lanzado descalificativos hacia mi persona pero nada sobre el mensaje. –¿Cómo lo afecta esta situación de Coronavirus? -Me preocupa mucho. Pero menos que la ruta 5. Voy a hacer un video contando qué me preocupa de esta ruta. -¿Qué opina del aislamiento obligatorio? -Me da miedo. Es como decir: "Quédate en casa que nosotros hacemos lo que queremos". -¿Se le ocurre alguna manera de terminar con la grieta política? -Sí: voto calificado. Que quien vote tenga el secundario completo. -¿Y de la grieta urbanita/gente de campo, qué piensa? -Que ganaron los malos y las pistolas son de ellos. Ya nos mataron a Pepe Porcel, productor de Tucumán. -¿Quiere decir algo de Vicentín? -Que pague sus cuentas y no a la intervención. Hay que achicar el Estado no agrandarlo. Si no saben comprar fideos mucho menos fabricarlos. -¿Qué opina de las roturas a los silobolsas? -Los audios que circulan son propios de una serie de Netflix: la gente de campo no se organiza para matar a nadie. Nosotros somos parte de la solución no del problema. Están esperando que un agropecuario mate a un militante de la Cámpora para tiranos un muerto. -¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? -Una ciudad portuaria no le tira palos y botellas a cada barco que llega porque se da cuenta de que la riqueza la trae el mar. En cambio, acá, al campo se lo trata así. (Fuente: Bichos de Campo)