Otro diputado de Juntos por el Cambio que estuvo en la última sesión se contagió coronavirus

Se trata del radical Miguel Bazze, secretario parlamentario del bloque de la UCR, que participó del último debate en forma presencial Por Analia Argento Después de que el domingo se confirmara que el diputado del PRO Julio Sahad se contagió de coronavirus, una veintena de diputados nacionales que como él estuvieron presentes en el recinto el último jueves, se sometieron a un hisopado. Entre los testados está Miguel Bazze, radical, platense y secretario general del bloque de la UCR, que dio positivo. En su caso no sólo estuvo dentro del recinto sino que participó de la reunión de jefes de bloque en el Salón Delia Parodi antes de la sesión junto a Sergio Massa, Cristian Ritondo (PRO), Máximo Kirchner (Frente de Todos), José Luis Ramón (Unidad y Equidad), Nicolás del Caño (Izquierda), Alejandro 'Topo' Rodríguez (Consenso Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Romina del Plá (FIT) y los secretarios Juan Manuel Cheppi, Rodrigo Roddra y Eduardo Cergnul. El único jefe de bloque que no participó fue el radical Mario Negri que por primera vez no viajó desde Córdoba. Bazze no tiene síntomas, tiene carga viral mínima y se siente físicamente bien según confirmaron a Infobae fuentes parlamentarias. Hará cuarentena y tendrá que dejar de ir al Congreso adonde asistió a cada sesión durante el aislamiento decretado. Incluso participó de cada teleconferencia de comisión desde su despacho. Todos los que participaron de esa reunión permanecen aislados y se sometieron a un hisopado para establecer si tienen coronavirus. Lo mismo hicieron algunos diputados que tuvieron algún breve intercambio con Sahad, como Silvia Lospenatto, Facundo Suárez Lastra y Fernando Iglesias que se sentaron a distancia pero más cerca del riojano que el resto. Todos pertenecen a Juntos por el Cambio. Los resultados de los análisis de Massa, Ramón, Ritondo y el radical Jorge Enríquez dieron negativo. Aunque tampoco presentan ningún síntoma, la recomendación médica es que se mantengan aislados unos días más y que se repita el test durante el fin de semana. El resto aún espera los resultados. Sahad, que además es presidente del PRO en La Rioja, viajó con su auto para cada sesión y a su regreso se aislaba en un hotel y le realizaban el hisopado, tal como marca el protocolo de su provincia. Así fue el último sábado y ya el domingo cerca de medianoche, con la confirmación del contagio, en el Congreso se activó un proceso para determinar la cadena de contactos, además de realizar una desinfección completa de las zonas donde pudo haber estado el legislador del PRO de La Rioja. El Senado, donde se confirmó que una mujer del área de seguridad también se contagió, procedieron de la misma manera. Los especialistas de Salud de la Ciudad, durante el proceso de desinfección en la Cámara de Diputados También un empleado de la Cámara que ayudó a Sahad a loguearse debe someterse al test. El y otros empleados de Diputados que estuvieron cerca esperan el resultado de sus respectivos test. La sesión duró casi diez horas, comenzó a las 16:15 y terminó a las dos de la madrugada del viernes. El proceso de desinfección fue exhaustivo y fue aplicado en todos los sectores del recinto donde estuvieron Sahad o alguno de los otros legisladores con los que se contactó. Los especialistas de salud limpiaron entonces el Salón Delia Parodi, Pasos Perdidos, los recintos de la Cámara y la Cámara Alta, bares, baños y otros sectores de uso público. Mañana está prevista una reunión a distancia de los jefes de bloques con Massa para analizar la prórroga del reglamento de funcionamiento y mantener sesiones remotas y de comisiones.