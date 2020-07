Tweet El máximo responsable de la policía de Rivadavia estuvo este miércoles en la plaza principal de la localidad donde cerca de 200 vecinos se reunieron buscando justicia por el caso de la niña menor de edad embarazada. El máximo responsable de la policía de Rivadavia estuvo este miércoles en la plaza principal de la localidad donde cerca de 200 vecinos se reunieron buscando justicia por el caso de la niña menor de edad embarazada. El martes por la tardecita noche El Primer Diario Digital de Rivadavia fue el medio elegido por la comunidad de Fortín para dar a conocer el aberrante suceso que tenía involucrada a una niña y un embarazo avanzado de más de 8 meses de gestación. A través de Master News Rivadavia y la región se enteraban de lo ocurrido con esa pequeña que había sufrido un abuso sexual y producto del cual se encontraba casi a punto de dar a luz y que esta internada en el Hospital Municipal de Rivadavia donde los facultativos monitorean minuto a minuto su evolucíón. Así los hechos los vecinos comenzaron a través de las redes sociales a armar una movilización que se realizó este miércoles desde las 11 de la mañana y que tuvo su epicentro en la plaza San Martín de la localidad. Allí ante cerca de 200 habitantes entre los cuales se encontraban mujeres y hombres, adolescentes y niños que reclamaron JUSTICIA a través de aplausos y unidos en un solo grito, el Comisario Inspector Sergio Rodríguez titular de la Policía de Rivadavia y la Sub Comisario Verónica Sequeira Jefa de la Comisario de la Mujer y la Familia de Rivadavia escucharon a los vecinos y les contaron lo que se puede contar en un caso como estos. Fue Rodríguez quien expresó "Para nosotros lo principal es preservar la integridad de la víctima. Estamos trabajando para darle cuerpo a la investigación, darle sustento para que a través de la investigación la Justicia pueda tener un responsable y obrar en consecuencia. Es una situación muy grave que involucra a una menor de 11 años víctima de un hecho aberrante. Llegar a la verdad en gran parte depende de la comunidad y los datos que puedan aportar. Cada uno conoce, sabe o ha escuchado algo, eso por más chico e insignificante que sea para nosotros es un aporte y nos sirve como para ir armando un hipotesís sobre lo que pudiera haber ocurrido que desencadenó este aberrante suceso" Rodríguez quien nació y se crío en Fortón Olavarría rememoró sus años en la localidad y les habló a los presentes como un vecino más "Nosotros trabajamos desde la denuncia que radicó un familiar. Hay una denuncia por una situación puntual y se inició una causa por “abuso sexual” asentada en la UFI N°1 con la Ayudantía Fiscal de Rivadavia a través del Dr. Ismael Rodríguez trabajando en el tema. Necesitamos que nos ayuden con información, que se acerquen el destacamento y nos cuenten, de a uno siempre respetando que estamos en cuarentena y como el lugar es chicos les pido que lo hagan siempre con el distaciamioento social que la situación de pandemia implica". El responsdable de la policía de Rivadavia no dudo en definir ,lo sucedido como "Un hecho consumado, lamentable, aberrante e indignante que nos tiene que tener trabajando mancomunadamente para poder llegar a su esclarecimiento". Allí el plaza delante de todos, varias vecinas contaron detalles escabrosos de la situación que vive esta niña en su familia, la que viven además las otras mujeres de la familia y algunos niños que forman parte de ella también "Pedimos que se reaguarde a las mujeres y niños que viven en esa especie de barrio cerrado porque no la pasan bien, los someten diariamente a situaciones de violencia y queremos que eso se termine de una vez y para siempre" dijeron. < Prev Próximo >