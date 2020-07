Estudiantes de la UNLP sobre las cursadas online:

Tweet Por Santiago Avila Con la falta de interacción con los docentes como principal problemática, los estudiantes universitarios no se encuentran conformes con esta modalidad educativa adoptada desde que rige el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Está claro que se trata de una situación particular para el ser humano y que las restricciones a la ahora, antigua normalidad, no deja exenta a ninguna actividad en el mundo entero. A pesar de ello, la educación es una actividad esencial que no puede ser detenida en este contexto de pandemia por el coronavirus, por lo que se debió quitar la actividad de las aulas para llevarla a las casas. Las cursadas online trajeron consigo una lluvia de críticas y preocupaciones tanto de docentes como de alumnos, sobre todo, por parte de estos últimos. En una encuesta realizada con alumnos de la Universidad Nacional de La Plata, los puntos más destacados como problemáticas fueron los siguientes: LA FALTA DE INTERACCIÓN CON EL DOCENTE El principal problema señalado por los estudiantes. Sin dudas el acompañamiento pedagógico dentro del aula es lo que les hace falta para comprender mejor los contenidos de las materias. Si bien los docentes hacen su esfuerzo por mejorar clase a clase sus métodos de enseñanza, a lo largo del cuatrimestre el cambio en tiempos y formas imposibilitó la comunicación entre estos. LA SOLEDAD El segundo punto más comentado. Esto ocurre, según ellos, porque de pronto se encontraron con tener que realizar actividades en soledad dentro de una habitación, sin poder interactuar con nadie. No compartir puntos de vista ni opiniones. Así como también, extrañan compartir unos mates durante la cursada, algo que les hace más llevadera la cursada. LA FALTA DE RUTINA Aseguran necesitar de una rutina horaria que, en la mayoría de los estudiantes, desconocen desde la implementación del ASPO. Según ellos, los plazos de entrega de 7 días para realizar los trabajos, al principio parecía algo ideal para el desarrollo de los contenidos, pero que, con el paso de las semanas, se convirtió en algo contraproducente debido a la falta de referencias horarias que los llevó en muchos casos a olvidar días y horarios de las materias, como también los mismos plazos de entrega. LA DESMOTIVACIÓN Este punto se explica por la conjunción de los puntos anteriormente mencionados. La motivación de un estudiante al asistir, interesarse, socializar y cumplir con sus deberes universitarios, hoy con las cursadas online, no existe. Algo que muy de a poco, a más del 60% de los entrevistados, los llevó a pensar en dejar las cursadas y volver a intentarlo cuando se retomen las metodologías tradicionales. Asimismo, sobre lo tratado al final del último punto, muchos coinciden en que analizarán muy detalladamente si se inscribirán para las cursadas del cuatrimestre que se avecina, algo con lo que los sistemas educativos deberán estar muy atentos. Por último, uno de los estudiantes entrevistados dejó un análisis preocupante: "Siento que aprobamos pero no aprendemos". Sin lugar a dudas, la educación no puede esperar y es por ello que esta primera mitad del año puso a prueba a todos los integrantes del sistema. Quedará todo en manos de los responsables de turno en tomar o no los comentarios y críticas de los alumnos para encontrar juntos mejores herramientas pedagógicas y educativas para el mejor desarrollo de las clases online que, seguirán en nuestro país para las Universidades al menos hasta fin de año. Vía: LaPlata1.com < Prev Próximo >