Barlovento te esta esperando !!!

Hasta el 28 de agosto tenés tiempo de inscribirte y participar en el "Desafío Cultural Barlovento" edición 2020 que se realizará en de forma no competitiva. La modalidad de este año no será competitiva, y los interesados podrán presentar sus trabajos hasta el 23 de octubre a través de videos, fotografías. ¡Participarán por el sorteo de un viaje a la ciudad de Chapadmalal ! Podes inscribirte comunicándote a los siguientes teléfonos: • (02337) 404346 • (02392) 689134 • (02392) 493831 También podes enviarnos un mail a cultura@munirivadavia.gob.ar . ¡Te esperamos!