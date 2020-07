Coronavirus en la Argentina: confirmaron 34 muertes y 2.744 casos en las últimas 24 horas

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 34 muertes y 2.744 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 69.941 y las víctimas fatales suman 1.385. El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 34 muertes y 2.744 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 69.941 y las víctimas fatales suman 1.385. Del total de esos casos, 1.067 (1,5%) son importados, 24.969 (35,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 32.144 (46%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Por la mañana se registraron 12 muertes por COVID-19. Seis hombres, cinco de 90, 53, 54, 59 y 68 años, de la provincia de Buenos Aires, y uno de 77 años, de Chaco; y seis mujeres, cuatro de 101, 83, 94 y 88 años, también de la provincia de Buenos Aires; y dos de 64 y 57 años, de Capital Federal. En el reporte vespertino se comunicaron 22 muertes más. 10 hombres, 5 de 57, 73, 80, 38 y 74 años, de la provincia de Buenos Aires; 5 de 56, 82, 92, 94 y 87 años, de la ciudad de Buenos Aires; y 12 mujeres, 7 de 61, 76, 78, 84, 47, 86 y 82 años, de la provincia de Buenos Aires; 4 de 69, 100, 80 y 97 años, de Capital Federal; y uno de 71 años, de Chaco. De los nuevos 2.744 casos, 1.733 son de la provincia de Buenos Aires, 840 de la ciudad de Buenos Aires 840, 81 de Chaco, 34 de Río Negro, 14 de Jujuy, 14 de Entre Ríos, 12 de Neuquén, 8 de Córdoba, 3 de La Rioja, 2 de Santa Fe, 2 de Mendoza y 1 de Formosa. Un caso informado en la provincia de Tucumán fue reclasificado a la provincia de Buenos Aires. El informe matutino fue presentado por la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzoti, quien brindó la habitual conferencia junto al subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. Ambos comunicaron la cantidad de muestras realizadas durante la jornada del miércoles: se hicieron 9.200 nuevas muestras y, en términos estadísticos, se realizan 8.200 muestras por millón de habitantes. A nivel nacional, el total de casos confirmados en el país es de 67.197 (49,4% mujeres y 50,6% hombres), de los cuales 1.066 (1,6%) son importados, y 24.124 (35,9%) son contactos estrechos de casos confirmados. En tanto, 30.493 (45,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica, destacándose que el total de altas es de 24.186 personas. El número de casos descartados hasta ayer es de 241.576 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). A la fecha, el total de altas es de 24.186 personas. También se informó que las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años. Hasta ayer, por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico), el número de casos descartados es de 241.576. Vizzotti detalló que ayer 17 de las 24 provincias detectaron positivos producto de “migraciones internas” y ponderó el trabajo que se realiza entre las distintas esferas gubernamentales para encontrar casos sospechosos, positivos y contactos estrechos, aislarlos y prestarles el cuidado adecuado. Sólo Santa Cruz, Tierra del Fuego y San Luis no reportan nuevos pacientes desde hace más de 14 días y Catamarca es la única provincia que no tuvo infectados desde el inicio de los contagios en el país. Por otra parte, ayer se realizó un muestreo de 389 de tests serológicos rápidos en la estación de Retiro, donde se detectó a una persona con anticuerpos al coronavirus. La funcionaria manifestó que en abril se realizaron 2.615 de estos tipos de test en las estaciones terminales de los ferrocarriles de la Ciudad y encontraron 10 casos (0,38% de positividad), mientras que ahora, restando el muestreo en Once, de 856, 15 dieron positivo (1,5% de positividad). ”Al momento, tenemos 4,6 veces más positividad que en abril”, explicó Vizzotti. En el mundo se contagiaron 10.704.228 personas por el COVID-19. Del total, 516.434 pacientes fallecieron y 5.489.399 lograron recuperarse. Próximo >