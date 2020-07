Asistencia alternada y sin compartir los útiles: qué dice el protocolo para el regreso a clases en Rivadavia

Tweet Fue acordado por las 24 jurisdicciones. Empezará a regir desde agosto. Se suspenderán los actos escolares y se readaptarán los recreos. Te contamos como será el regreso a las aulas en el distrito de Rivadavia Fue acordado por las 24 jurisdicciones. Empezará a regir desde agosto. Se suspenderán los actos escolares y se readaptarán los recreos. Mientras el AMBA atraviesa una etapa de aislamiento estricto, en una reunión virtual los ministros de Educación de todo el país aprobaron de forma unánime el protocolo para volver a las aulas que presentó Nicolás Trotta, en el contexto de la pandemia por coronavirus. Entre los puntos acordados, que son 10, se destaca la suspensión de los actos escolares, la prohibición de que los alumnos se presten los útiles y un regreso escalonado a la actividad. El protocolo constituye un piso mínimo de requerimientos para la apertura de instituciones educativas, a partir de los cuales cada jurisdicción podrá agregar criterios adicionales y adecuarlos a su realidad local. “La realidad de la circulación del COVID-19 en el país es muy diversa, por eso sostenemos la importancia de la construcción de consensos ayudando a contener y derribar los lógicos temores que pueden tener nuestras familias, docentes y estudiantes”, dijo Trotta tras el acuerdo de las 24 jurisdicciones. Uno de los puntos centrales acordados tiene que ver con el lavado de manos. Por eso, se destinarán 15 minutos semanales para repasar cómo se debe hacer correctamente, además de que cada institución estará obligada a contar con acceso al agua y jabón. En lo que respecta al recreo, se dividirá el tiempo para que no haya grupos multitudinarios en los patios. Lo mismo pasará en las aulas: la distancia entre cada alumno deberá ser, como mínimo, de 1,5 metros. Cada jurisdicción podrá construir reglamentaciones propias complementarias. Para ello, las provincias deberán presentar un Plan Jurisdiccional de retorno a clases presenciales ante el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría General del Consejo Federal de Educación. Las 10 pautas principales de la nueva normalidad en las escuelas 1- Los establecimientos deberán asegurar el acceso a insumos básicos de higiene: lavamanos, agua, jabón, alcohol en gel y cestos de basura. Se destinarán al menos 15 minutos semanales a repasar la importancia, y correcto procedimiento de la higiene de manos. 2- La hora de ingreso será espaciada. Es decir, que habrá distintos turnos para evitar amontonamientos en la entrada a la escuela y congestionamiento del tránsito. El horario evitará la hora pico laboral. 3- El uso del tapabocas será obligatorio en todo momento. Debe explicarse su correcto uso cubriendo por completo la nariz, boca y mentón, y sus técnicas de limpieza. 4- El distanciamiento también será obligatorio. Dos metros en espacios comunes y 1,5 metros en el aula. 5- Se implementará, además, asistencia alternada, con clases desde el hogar para contar con mayor espacio en los salones. 6- No se permitirá compartir mate, vajilla, útiles, ni otros utensilios personales. 7- "Burbujas". Se trata del nuevo orden en las aulas que aconseja el Ministerio de Educación de Nación: dividir la clase en pequeños grupos de tres o cuatro estudiantes -siempre respetando el distanciamiento- que trabajen en los vértices del aula. 8- El recreo tampoco será el mismo. Habrá un horario específico para cada grado para minimizar al máximo la interacción. 9- No habrá actos escolares hasta que la situación lo permita. 10- Ante un caso sospechoso, la primera acción será el aislamiento y el hisopado del alumno. Se ubicará a los compañeros que tuvieron contacto con el supuesto positivo -aunque no esté confirmado- y también se los aislará y testeará. Al día siguiente, la escuela permanecerá cerrada para desinfección. Mirá el protocolo completo haciendo click aquí Próximo >